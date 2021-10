A seleção portuguesa de futebol prossegue esta quarta-feira a preparação para os jogos com Qatar e Luxemburgo, num treino no qual o selecionador Fernando Santos já deverá contar com a maioria dos nove ausentes da véspera.

A sessão está agendada para as 10h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, sendo previsível que João Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Mário e Bernardo Silva já integrem o treino, depois de na terça-feira terem feito somente trabalho de recuperação no ginásio.

José Fonte e Trincão, que falharam o primeiro treino por ainda não se terem juntado à seleção, também deverão estar à disposição, pelo que a principal dúvida é Diogo Jota, já que o avançado do Liverpool apresentou queixas musculares e não subiu ao relvado na terça-feira.

Antes do início do treino, um jogador a designar falará aos jornalistas, em conferência de imprensa marcada para as 10h00.

A seleção portuguesa joga com o Qatar no sábado, às 20h15, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, às 19h45, para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, com menos um jogo, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).