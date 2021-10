O relatório da audição para nova administradora da Anacom, o qual recomendava ao Governo que não avançasse com a escolha, foi chumbado na votação realiza esta quarta-feira na comissão parlamentar de economia e obras públicas.

Os votos negativos do PS e do PCP foram suficientes para inviabilizar o relatório proposto pelo relator deputado do PSD, segundo o qual Patrícia da Silva Gonçalves não reunia as condições para ocupar o cargo de vogal da administrador do regulador das comunicações. Votaram a favor PSD, CDS e Bloco de Esquerda.

O resultado da votação foi confirmado ao Observador por Hugo Costa, o coordenador dos socialistas na comissão de Economia. Segundo o regulamento, e seguindo o método de hondt, uma vez chumbado um relatório de audição a responsabilidade de elaborar um novo passa neste caso para o Partido Socialista.

Hugo Costa justificou o voto negativo por discordar do argumento invocado pelo relator para concluir que a candidata à Anacom não reunia as condições necessárias ao cargo por não dar garantias de independência face ao outros membros da administração do regulador. Isto porque Patrícia da Silva Gonçalves tinha exercido no passado funções de dependência hierárquica face a dois membros da atual administração da Anacom, incluindo o presidente João Cadete Matos.

O deputado socialista contesta este argumento. “Achamos que não é por alguém ter trabalhado há vários anos atrás com as outros membros de uma administração deve ficar impedido de exercer funções com as mesmas pessoas” num outro contexto.

O chumbo de um relatório de audição parlamentar a um candidato a cargos em reguladores é raro, se não mesmo inédito. Mesmo em nomeações polémicas como a recente escolha de Ana Paula Vitorino para a presidência da AMT (Autoridade de Mobilidade e Transportes), o PS que apoiava a escolha do Governo propôs várias alterações ao relatório apresentado pelo social-democrata Carlos Silva. A aprovação destas propostas, em particular de uma que retirava uma frase do documento, levou o relator original a pedir escusa, tendo o documento final sido elaborado pelo PS.

Neste caso, o relatório não concluía de forma explícita que a candidata não reunia as condições para o cargo. Mas sinalizava que não tinha sido possível concluir que estava afastada a “possibilidade da existência de conflitos, impedimentos e incompatibilidades face aos regulados, bem como ofereça garantias sólidas de independência, isenção e imparcialidade para o exercício do cargo para o qual se encontra indigitada pelo Governo”.

Patrícia Alexandra Correia da Silva Gonçalves é técnica consultora da UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental), tendo desenvolvido parte da sua carreira no Banco de Portugal. O seu nome foi proposto pelo Governo, tendo sido realizada audição m julho e merece o parecer de adequado emitido pela Cresap (comissão de recrutamento do Estado).

O relatório da autoria do deputado PSD, Paulo Moniz, reconhece que a candidata estava bem preparada para a audição e a solidez das qualificações académicas e experiência profissional, não obstante assinalar falta de atividade na área da regulação. Mas da análise do currículo constatou que a indigitada exerceu funções profissionais em 9 dos últimos 12 anos em dependência hierárquica direta de 2 dos 5 membros que compõem o Conselho de administração da ANACOM, os quais desempenham presentemente as funções de Presidente e Vice-Presidente daquela entidade reguladora”. O que não permitia “presumir e dar inequívoca garantia, da imprescindível e total independência no exercício das funções em apreço”.