Em atualização

Começa a contagem decrescente para a entrega do Orçamento do Estado. O Governo está esta quarta-feira a receber os partidos da oposição — todos, incluindo aqueles com quem está a negociar a sua proposta — no Parlamento, para lhes apresentar as linhas gerais do documento. Mas as primeiras comitivas que entraram na sala com os representantes do Governo, as do PSD e Bloco de Esquerda, não saíram satisfeitas.

À saída da reunião, Pedro Filipe Soares disparou: “Ouvimos o primeiro-ministro dizer que estava otimista [sobre as negociações] e parece-nos que é a sua veia otimista”, que “não costuma ter adesão à realidade”, a “vir ao de cima”.

O que o BE identifica são vários “bloqueios e intransigências” do Governo das prioridades do partido, com os direitos laborais e pela “estabilidade” (ou seja, contra a precariedade) dos jovens à cabeça, além do investimento nos serviços públicos, particularmente Saúde e Educação. No ano passado, a insistência do BE em pontos como a revisão das leis laborais — sobretudo do as tempo da troika — ou a exclusividade nas carreiras do SNS ditaram a cisão entre bloquistas e socialistas, com o BE a votar contra o Orçamento atualmente em vigor.

Desta vez, o Bloco insiste que há “muito trabalho a fazer”, havendo já reuniões marcadas para as próximas semanas, mas avisa: as prioridades do partido continuam a ter “parca resposta” e é preciso que o Governo “possa rever as suas posições”. E, se o PSD garantiu que o documento está, até ver, virado para as negociações com a esquerda, Pedro Filipe rematou: não existe um “esquerdómetro” para medir a orientação do Orçamento, pelo que as respostas terão de ser dadas “no concreto”. “Está nas mãos do Governo fazer essa escolha”.

Logo antes, o PSD tinha saído da sua reunião, que durou cerca de meia hora, a mostrar-se pessimista. “Saímos mais preocupados do que entrámos”, assumiu o deputado Afonso Oliveira, na análise a um documento que diz estar direcionado para as negociações do Governo com a esquerda e que ainda “está numa fase embrionária”.

“É fortemente preocupante para nós, porque é fundamental que haja respostas para as empresas, para as famílias e para o país. Não há nenhuma razão hoje para sairmos menos preocupados do que quando entrámos”, frisou.

Questionado sobre se, como o Executivo tem assegurado, viu sinais de medidas benéficas para a classe média e os jovens, cortou: “Não ficamos com essa evidência”. Foi assim, parca em palavras e com pouca fé nos esforços do Governo, que a comitiva social-democrata, que também incluía os deputados Jorge Paulo Oliveira e Clara Marques Mendes, abandonou a sala.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e o ministro das Finanças, João Leão, já estão entretanto a receber a delegação do PCP, que inclui o líder parlamentar, João Oliveira, e o deputado Duarte Alves.

Da agenda para esta quarta-feira constam ainda, por esta ordem, reuniões com o CDS, PAN, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e as deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.