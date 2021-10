A Procuradoria do Supremo Tribunal está a considerar encerrar as três investigações abertas sobre Juan Carlos I, arquivando os casos sem apresentar queixa contra o rei emérito de Espanha. A decisão poderá ser justificada pelo facto de os alegados crimes terem ocorrido quando o monarca tinha imunidade e pela impossibilidade de processar os crimes antes da abdicação em 2014, mas também pelas regularizações fiscais já efetuadas e pela falta de outras provas.

O Ministério Público Anti-Corrupção e a Procuradoria do Supremo Tribunal trabalham há mais de dois anos nas três investigações ao antigo monarca que terá alegadamente cometido crimes fiscais e outros relacionados com negócios internacionais.

Don Juan Carlos começou por ser alvo de investigações em Espanha e na Suíça por possíveis delitos financeiros, que o levaram a abandonar o seu país. Na altura, o ex-soberano escreveu numa carta pública ao seu filho, o atual rei, Felipe VI, dizendo que se ia mudar para o estrangeiro devido às “repercussões públicas de certos episódios” da sua vida privada passada. Em junho de 2020, o Supremo Tribunal espanhol decidiu investigar as suspeitas de delito de corrupção do rei emérito na construção do comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita.

A mais recente foi quando o Ministério Público espanhol decidiu abrir, em novembro do ano passado, uma terceira investigação sobre a alegada corrupção que envolve o antigo rei relacionada com uma fortuna escondida de 10 milhões de euros na ilha de Jersey, um paraíso fiscal e a maior das ilhas do Canal da Mancha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o El Confidencial, a decisão do tribunal que põe fim ao processo sem apresentar queixa contra o rei emérito será tornado público nas próximas semanas.

O Ministério Público terá então chegado à conclusão de que alguns dos crimes — como os fundos escondidos em paraísos fiscais há mais de três décadas — já prescreveram, e outros não podem ser alvo de procedimentos criminais uma vez que decorreram antes de 2014 e nessa altura, por ser rei, Jaun Carlos gozava de imunidade, não podendo ser acusado. Também as acusações do uso de dinheiro de outras pessoas que o rei gastou sem declarar ao Tesouro espanhol deverão também ficar sem efeito, uma vez que Juan Carlos já efetuou dois pagamentos ao fisco sobre esses valores.

O MP espanhol considera assim que esses pagamentos impedem ação penal, ao contrário do que teria sido inicialmente apontado quando se questionou a sua legalidade uma vez que foram feitos depois de o rei ter tomado conhecimento, através do seu advogado, que o MP tinha aberto um inquérito, refere o El País.