Homem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária esta quarta-feira, em Alcobaça, no distrito de Leiria, por suspeita da prática de crime de homicídio qualificado, no passado domingo, dia 3 de outubro, junto à estação de comboios de Martingaça.

A vítima, uma rapariga de 18 anos, foi atingida na cabeça por vários tiros com arma de fogo, e acabou por morrer, apesar de ter recebido tratamento médico hospitalar.

De acordo com o coordenador da Polícia Judiciária de Leiria, Fernando Jordão, o crime “terá resultado de uma situação de dívidas relacionadas com droga”.

A arma utilizada para perpetrar o crime foi apreendida pela Polícia Judiciária, juntamente com outros pertences do suspeito do crime, como produtos estupefacientes.

O jovem suspeito do crime vai apresentar-se às autoridades judiciárias para conhecer as medidas de coação aplicadas.

Notícia atualizada às 10h49 do dia 06/10/2021