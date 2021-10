Os futebolistas Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves voltaram a integrar, de forma condicionada, o treino do Sporting, que contou com vários jovens da formação, para colmatar as ausências dos atletas ao serviço das seleções, informaram hoje os ‘leões’.

Segundo a nota divulgada pelo campeão nacional no sítio oficial na Internet, o defesa central e o médio fizeram tratamento às respetivas lesões e voltaram a pisar o relvado para se treinarem de forma condicionada, tal como já tinha acontecido na terça-feira.

Sem vários internacionais, o treinador ‘leonino’, Rúben Amorim, chamou alguns jovens da Academia, casos de Edson Silva, Hevertton Santos, Gonçalo Costa, Rodrigo Ribeiro, Vando Félix, José Marsà, João Goulart, Bernardo Sousa, Lucas Dias, Tiago Rodrigues e Edu Pinheiro.

Na quinta-feira, o Sporting volta a treinar, à porta fechada, a partir das 10h00, na Academia, em Alcochete.

Os ‘leões’ ocupam a terceira posição da I Liga, com 20 pontos, os mesmos do segundo colocado FC Porto, ambos a apenas um do líder isolado Benfica.