O verão chegou ao fim, e as praias portuguesas libertam-se das multidões de banhistas que, durante, pelo menos, 3 meses, ali se refrescaram, divertiram e soltaram o stress de um ano inteiro de trabalho.

Mas se, para alguns, esta altura acarreta uma sensação de regresso à rotina, para outros, como os amantes do surf, começa a melhor altura do ano. Setembro e outubro trazem consigo ondas perfeitas para todos aqueles que não vivem sem uma prancha de surf debaixo dos pés.

Felizmente, a localização geográfica de Portugal faz com que seja considerado um dos grandes paraísos de surf da Europa. Neste artigo damos-lhe a conhecer 10 das praias mais emblemáticas de Portugal com condições perfeitas para a prática da modalidade, para o ajudar a aproveitar ao máximo a próxima temporada de surf.

Tenha, no entanto, em atenção que para se deslocar até estes pequenos paraísos em total segurança e conforto, é importante considerar alguns pontos relacionados com a forma de transporte das suas pranchas.

Tenha, no entanto, em atenção que para se deslocar até estes pequenos paraísos em total segurança e conforto, é importante considerar alguns pontos relacionados com a forma de transporte das suas pranchas.

Colocar a prancha dentro do carro é a forma mais prática de transporte, mas implica o recurso a um veículo de maiores dimensões, para que a sua segurança (e a lei) seja tida em conta. Em alternativa, a prancha deverá ser colocada em cima de barras colocadas no tejadilho do veículo, certificando-se que fica bem presa com cintas de amarração, mas não demasiado, para que não a danifiquem.

Praia da Arrifana, Costa Vicentina

Localizada numa pequena vila piscatória, a Praia da Arrifana é um dos ex-libris da Costa Vicentina. Com uma incomparável beleza natural onde se destacam as imponentes arribas que a emolduram e protegem do vento de norte, e um areal de mais de 500 metros, a Praia da Arrifana é perfeita para surfistas de todos os níveis. Com uma ondulação constante, os iniciantes poderão praticar surf em segurança, devido ao seu fundo de areia, e os surfistas mais experientes terão a oportunidade de se divertirem nas ondas maiores, quando o mar está grande.

Ribeira d’Ilhas, Ericeira

Inserida nos 4 quilómetros de costa incluídos na Reserva Mundial de Surf da Ericeira (a única até ao momento na Europa), a praia de Ribeira d’Ilhas é um dos locais mais emblemáticos para a prática do surf em Portugal. Palco regular de campeonatos de surf, tem uma onda longa e constante que funciona praticamente todo o ano.

Praia do Norte, Nazaré

Em novembro de 2011, o surfista Garrett McNamara catapultou a Praia do Norte, na Nazaré, para o estrelato mundial, ao surfar a maior onda desse ano, com 23 metros de altura. O feito entrou para o Livro Guiness dos Recordes e inseriu oficialmente a Nazaré na rota mundial das ondas grandes.

As suas ondas são definitivamente para os surfistas mais experientes, mas muitos são os aficionados que todos os anos, no período de novembro a fevereiro, se reúnem junto ao Farol no Forte de São Miguel Arcanjo para assistir ao espetáculo.

Praia do Medão/Supertubos, Peniche

É em Peniche, a capital do surf da Europa, localizada na zona Oeste de Portugal, que se encontra uma das praias mais populares entre surfistas nacionais e internacionais: a Praia do Medão. Palco de uma das etapas do campeonato mundial de surf, as suas poderosas ondas tubulares, acessíveis apenas aos surfistas mais experientes, mereceram-lhe o nome de Supertubos.

Praia de Buarcos, Figueira da Foz

Localizada na animada vila de Buarcos, na Figueira da Foz, a Praia de Buarcos é conhecida por ter a onda direita mais longa da Europa. Protegida dos fortes ventos de norte pelas montanhas da Serra da Boa Viagem, as suas ondas são adequadas tanto para novatos como para surfistas mais experientes.

Praia do Amado, Aljezur

De volta à Costa Vicentina, junto à Carrapateira, encontra a Praia do Amado. No verão, as suas águas enchem-se de surfistas de várias nacionalidades, ali trazidos pelas inúmeras escolas de surf locais. Quanto à qualidade das ondas, esta varia bastante de acordo com a qualidade dos fundos e concentração de areia, mas a ondulação é, geralmente, bastante consistente.

Praia do CDS, Costa de Caparica

A poucos quilómetros de Lisboa, na Costa de Caparica, encontra-se uma das mais emblemáticas praias para o surf: a Praia do CDS (Centro Desportivo de Surf), assim apelidada desde a segunda metade da década de 70. É, há anos, ponto de encontro de surfistas locais e apresenta vários picos que vão mudando todos os anos de acordo com os fundos.

Praia do Cabedelo, Viana do Castelo

Rumamos a norte, à Praia do Cabedelo. Localizada a poucos quilómetros de distância de Viana do Castelo, destaca-se não só pela sua beleza natural marcada por um desenho em forma de meia-lua e uma envolvente de dunas e pinhal, como pela ondulação perfeita para surfistas de todos os níveis. O vento forte que ali se faz sentir com regularidade torna-a num paraíso para praticantes de windsurf e kitesurf.

Praia de Carcavelos, Cascais

A apenas 15 minutos de distância de Lisboa, a Praia de Carcavelos é parque de diversões regular para surfistas de todos os níveis, que aqui encontram vários tipos de ondas, incluindo um dos melhores tubos da Europa. É considerada o berço do surf nacional pela quantidade de talentos que aqui emergiram nas últimas décadas.

Praia da Baía, Espinho

É na Praia da Baía, em Espinho, que se encontra aquela que é considerada a melhor onda do norte de Portugal. Com uma direita forte e potente que, em dias de condições ideais, se transforma em tubos perfeitos, a Praia da Baía é vista como uma das melhores praias da Europa para a prática do surf, sendo palco de vários campeonatos da World Surfing League.

Não é difícil perceber porque é que Portugal é visto como um destino de eleição para amantes do surf de todo o mundo. São inúmeras as praias nacionais com condições perfeitas para o surf. A si só lhe caberá escolher a onda que melhor se adapta ao seu nível e o destino da sua preferência.

