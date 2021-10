O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas anunciou esta quinta-feira que os assistentes técnicos do Serviço Coordenador de Transportes Terrestres vão fazer greves nos Açores em outubro e novembro.

No aviso prévio, enviado às redações, lê-se que a greve vai vigorar de 25 a 29 de outubro e de 2 a 5 de novembro entre as 9h00 e as 11h00.

Segundo o sindicato, o objetivo da greve é a “iniciação das negociações para a reclassificação dos assistentes técnicos do Serviço Coordenador de Transporte Terrestres”.

Em causa estão 26 trabalhadores, 17 dos quais da ilha de São Miguel, segundo avançou à agência Lusa, João Decq Mota, daquele sindicato.

“Na nossa linguagem corrente, são os trabalhadores que tratam essencialmente dos processos de multas e contraordenações”, disse.

O sindicalista explicou aqueles trabalhadores “executam trabalho de natureza administrativa” com “relativo grau de autonomia” e “responsabilidade na gestão de processos”, seguindo “diretivas superiores”.

“Estes assistentes técnicos exercem funções similares aos de escrivão, no que toca ao tratamento no âmbito de processos de contraordenações rodoviárias (…). Aquilo que propomos é uma revalorização das carreiras com subidas dos níveis e dos valores remuneratórios“, declarou.

O Serviço Coordenador de Transportes (SCTT) exerce nos Açores as atribuições conferidas pelo Código da Estrada, exercendo funções coordenação e planeamento do setor dos transportes terrestres.