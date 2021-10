O Canadá passa a exigir aos funcionários federais que estejam vacinados contra a Covid-19 até dia 29 de outubro. Caso não queiram ser vacinados, serão impedidos de trabalhar, seja pessoal ou remotamente, e serão obrigados a estar em licença sem vencimento, anunciou o governo, esta quarta-feira. A CBC News informou que cerca de 267.000 funcionários federais estão cobertos pela apólice.

Na conferência de imprensa, Justin Trudeau anunciou ainda que os viajantes vão precisar de apresentar comprovativo de vacinação para embarcar, a partir de 30 de outubro, seja em aviões, comboios ou navios (qualquer meio de transporte que opere dentro do país).

Se alguém ainda não se vacinou, mas quer viajar neste inverno, sejamos claros: haverá apenas algumas exceções extremamente restritas, como uma condição médica válida. Para a vasta maioria das pessoas, as regras são muito simples: para viajar, é necessário estar vacinado”, disse Trudeau.

“Quando se trata de manter-te a ti e à tua família seguros, quando se trata de evitar confinamentos para todos, não é altura para meias medidas”, prosseguiu o primeiro-ministro canadense, acrescentando que as novas regras são “algumas das mais fortes do mundo”.

Esta medida dirigida aos funcionários federais será reavaliado a cada seis meses e permanecerá em vigor até que não seja mais necessária, disse um funcionário à Reuters.

Embora as taxas de vacinação sejam altas e as infeções tenham diminuído nos últimos meses, em muitas partes do país, as províncias centrais de Alberta e Saskatchewan estão a registar um aumento dos casos de Covid-19, que está a afetar os sistemas de saúde locais.

A Associação Médica Canadense advertiu na semana passada que os sistemas de saúde nas províncias estavam “a desmoronar” e pediu mais vacinações e medidas de saúde pública para “controlar agressivamente” o aumento das infeções.