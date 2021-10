Em atualização

Um juiz federal do Nevada, Daniel Albregts, emitiu uma recomendação esta quinta-feira para que o caso da alegada violação da modelo norte-americana Kathryn Mayorga por Cristiano Ronaldo seja arquivado, noticia a Associated Press.

Kathryn Mayorga alega ter sido violada por Cristiano Ronaldo em 2009 num hotel em Las Vegas e exigiu ser ressarcida em mais de 64 milhões de euros pela “dor e sofrimento” a que foi exposta no passado, assim como por aquela a que será no futuro.

No entanto, Daniel Albregts nega a versão da alegada vítima, considerando que o caso foi baseado em documentos roubados e acusa o advogado da modelo de uma “conduta inapropriada” e de ter “agido em má fé” e enviou uma carta à juíza, Jennifer Dorsey, que está responsável pelo caso a expor a sua posição.

“Rejeitar o caso de Kathryn Mayorga apenas pela conduta inapropriada do advogado é duro, mas é infelizmente a única sanção apropriada para garantir a integridade do processo judicial”, afirmou.

O advogado de Ronaldo em Las Vegas, Peter Christiansen, revelou estar “agradado” com a decisão do juiz pelo facto de Daniel Albregts querer “aplicar justamente a lei aos factos” e querer “recomendar o arquivamento do processo civil contra” CR7.