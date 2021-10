Primeiro veio o EP, depois um primeiro disco. E concertos, muitos concertos país fora, para a banda ganhar estaleca, familiaridade com as canções e, claro, ouvintes. Agora chega um segundo álbum, produzido por Moritz Kerschbaumer (Foreign Poetry) e apresentado como “um resultado de um período de reflexão e de introspeção, dirigido sobretudo ao facto de, de um modo geral, nos termos desligado da terra, da vida plena e serena em comunidade, em detrimento do perigoso individualismo de que a virtualidade, por vezes anónima, nos tende a encaminhar”.

Poderíamos ser tentados a pensar que a pandemia da Covid-19 foi o grande catalisador para o compositor de uma banda de pop-rock ter ainda mais vontade do que a que já tinha para escrever canções quase sociológicas, que reflitam sobre problemas, hábitos e desafios coletivos. Mas “Pir” diz ao Observador que foi “um bocadinho de tudo”.

Por um lado, o músico, nascido em 1986 (portanto, com 35 anos), sentia uma série de insatisfações geracionais com uma época em que “a imagem está acima de tudo” e em que “a carreira” é decisiva para “a definição da vida das pessoas”. Ei-lo em discurso direto: “Chegamos a uma pré-crise de idade em que nos questionamos se escolhemos bem, se não temos tempo a menos para desfrutarmos da natureza e dos outros. Não nos conseguimos organizar de maneira a ter as pessoas de quem gostamos próximas, ou porque emigrámos ou porque vimos para a cidade. Depois há o boom das redes sociais e o impacto disso na saúde mental e no bem-estar das pessoas”.

A isto junta-se a perceção hoje clara de que “nos relacionamos de forma quezilenta” com o planeta e com a natureza e um dado biográfico que não é de somenos: João Firmino foi pai e isso mudou-o. “Quando soube disto, passado uma semana ou duas começou o primeiro confinamento. Isto já não estava ótimo, entre crises económicas, climáticas, sociais e humanitárias. Com isto…”, aponta, aludindo a preocupações com o futuro. E constata: “Sou de Coimbra mas vivi no campo, numa aldeia. De repente estar no centro de uma cidade como Lisboa é muito diferente. A realidade que o meu filho vai ter vai ser muito diferente da minha”.

“Pir” diz que gosta de ser “control-freak”, conta que começou desde miúdo a ser “muito decidido e definido, sabia onde queria estudar e chegar”. De repente, acontece-lhe a paternidade, “um exercício de humildade em que percebemos que há uma série de coisas que queremos controlar mas que não vamos poder, desde logo na vida e na saúde do nosso filho”.

Se já tinha vontade de fazer “um disco concetual”, uma espécie de ópera rock social, a era pandémica pareceu ao compositor “só” mais apropriada ainda para enveredar por este caminho. Até porque isto não é inédito: “As influências que trago para esta banda quando componho canções tiveram sempre essa vertente. Houve uma fase a partir dos anos 90 em que o pop-rock ficou um bocadinho chiclete e cor-de-rosa — também temos essas músicas, de amor e de nostalgia sobre como as sensações na adolescência tinham um poder absorvente. Mas os Pink Floyd, os Led Zeppelin, os Blur, os The Doors, por exemplo, todos usaram canções para olhar para o mundo. Uma das fases mais ricas da nossa vida musical [portuguesa] foi com autores de música de intervenção. Para mim foi quase condição ter assumido esse propósito, por influência dos meus heróis”.

Em termos sonoros, “Pir” partia para a construção do esqueleto do novo disco de Cassete Pirata com algumas ideias em mente. Algumas “conclusões”, como detalha, “já vinham do disco anterior”. Destaca, por exemplo, a benesse de ter “duas cantoras como a Joana [Espadinha] e a Margarida [Campelo] na banda”, que “fazem com que, de disco para disco, queira sempre elevar a fasquia na maneira como usamos os coros e as vozes”. Depois, vinca a “vontade de entrar um bocadinho mais na música de raízes portuguesas”. Se Cassete Pirata “é uma banda com influências do rock inglês e americano e da música dos anos 70, também é uma banda que canta em português — pelo que faz-me sentido explorar esse caminho de música mais de raiz”.

Com vontade de introduzir mais “portugalidade” nas canções, tanto através do uso aprimorado da língua nas canções (na “forma como as letras são construídas”) quanto por “algumas melodias”, João Firmino recuou no tempo e voltou a ouvir com mais atenção alguns dos grandes escritores de canções em português — cita Jorge Palma e Fausto Bordalo Dias como exemplos — mas também “algumas coisas até mais tradicionais”.

O desafio para A Semente passava também por “repetir fórmulas” que dão à banda a sua identidade, “a marca de Cassete Pirata”, mas não as repetir “de uma forma que leve as pessoas a sentir que isto é só uma remastigação de coisas que já fizemos”, explica “Pir”. Embalado, o compositor, guitarrista e vocalista do grupo aproveita para deixar uma adenda: vinca que a banda é “super democrática” e que “funcionaria bem se qualquer um dos cinco compusesse os temas” — ser ele a fazê-lo deve-se apenas, diz, “a uma vontade minha, ao facto de compor ser para mim uma terapia e à banda ter começado com esta premissa”.

Das canções compostas para este novo disco, nem todas são tão acessíveis e imediatas (orelhudas) como “Só Mais Uma Hora”. Muitas, pinceladas com psicadelismo pop-rock (numa água cósmica navegada por bandas como Capitão Fausto e sobretudo os Madrepaz), riffs de guitarra, coros e um modo de cantar de “Pir” que parece efetivamente “português clássico”, são mais longas e menos cantaroláveis. As exceções serão o refrão adocicado de “Tudo Faz Parte”, o outro single do disco (“A Pirâmide”) e o garage-rock acelerado de “Ser Diferente”, que sugere mosh-pit gentil em concertos e um refrão (“Ai que me dera ser diferente / ser melhor que toda a gente”) e versos (“com sete dígitos na conta a vida tem outro sabor”) que o ouvido não esquecerá.

O que isto significa é que não se deve esperar de A Semente, o segundo álbum dos Cassete Pirata, um disco apenas com canções com menos de três minutos de duração, cantaroláveis e diretas ao osso. “Pir” nota ao Observador: por um lado “não vale a pena estar com falsos moralismos a dizer que não faço canções para as pessoas ouvirem e que não quero que elas atinjam os ouvintes como uma flecha de cupido”, por outro “se fizer uma canção funcional não a vou maltratar por não ter um refrão incrível”. Ou seja: também há espaço para exploração e subversão das fórmulas pop-rock mais óbvias.

Para explicarmos que banda é esta e que álbum novo é este, o melhor é mesmo pedir palavras emprestadas ao comandante deste navio pop-rock. Eis a definição de “Pir”: “Cassete Pirata é uma banda que consegue ter canções mais nostálgicas, sonhadoras, de amor e de saudade, mas que também consegue tocar pesado e com volume alto. Não temos qualquer preconceito”.

Poderemos todos atestá-lo ao vivo: o grupo vai andar por aí, em digressão pelo país. Depois de um concerto no Salão Brazil, em Coimbra, na semana passada, já têm agendada uma atuação no Teatro Maria Matos, em Lisboa, dia 20 de outubro (apresentação oficial e ao vivo do disco na capital), no Maus Hábitos, no Porto, no dia seguinte (21), em Aveiro dia 22 deste mês, na Avenida Café Concerto e em Torres Vedras, na Bang Venue, dia 23. Mais se seguirão.