Esta quinta-feira queremos ouvir a sua opinião sobre os avisos de Mário Centeno. O governador do Banco de Portugal deixou ontem alertas para o risco da subida das taxas de juro e para o peso das despesa corrente. Centeno referiu que “não pode ser esquecido” que os orçamentos públicos vão ter uma ajuda cada vez menor dos juros baixos na dívida, e avisou que o peso da despesa pública no PIB tem de voltar a baixar.

