Uma intensa tempestade no noroeste de Itália, na passada segunda-feira, levou a que fosse registado um novo recorde europeu, tendo chovido 742 milímetros (mm) de chuva em apenas 12 horas.

A região da Ligúria foi a mais afetada pelas chuvas torrenciais, que causaram cheias rápidas e deslizamento de terras. Não há registo de vítimas na sequência da tempestade, mas em Quiliano, uma ponte caiu devido à tempestade, de acordo com o Corriere della Sera. Em Génova, escalas e parques tiveram de ser encerrados devido às chuvas e dezenas de pessoas tiveram de ser resgatadas devido à subida rápida das águas. Os prejuízos causados pelo fenómeno meteorológico extremo ainda estão a ser contabilizados.

Nas redes sociais, foram partilhados vários vídeos que demonstram a intensidade da chuva e a devastação causada pelas fortes correntes de água, que arrastaram tudo à sua passagem.

A causa del maltempo la situazione è già difficile e drammatica in Liguria. È esondato il fiume Letimbro e sta provocando notevoli danni specie in provincia di Savona nella zona di Santuario. pic.twitter.com/J09g4VvZgw

De acordo com o The Washington Post, a quantidade de chuva que caiu em 12 horas representa mais de metade da quantidade habitual de água que cai na região ao longo de um ano inteiro. Em outubro, em média, é habitual que chova entre 150 a 180 mm de água.

Italy… a new European record.

A whopping 740.6mm (29.2 inches) of rain in just 12 hours!

Italy set a new national record for rainfall in 6-hours and then went on to break the European record for 12-hour totals.

This is the satellite loop over the last 36 hours. pic.twitter.com/YJeZ2soEdE

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) October 5, 2021