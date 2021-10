Em atualização

Os voos da Binter e CanaryFly para a ilha de La Palma, nas Canárias, estão suspensos esta quinta-feira devido à cinza em suspensão na atmosfera que “piorou consideravelmente”, noticiou o jornal El País. Os restantes voos no arquipélago mantêm-se a funcionar normalmente.

A paralização vai manter-se até que as condições melhorem e permitam voar com garantias de segurança”, anunciou a companhia Binter no Twitter.

O fumo que sai do vulcão de Cumbre Vieja é tanto que o programa Copernicus, da União Europeia, não consegue captar imagens de alta definição a partir dos satélites desde segunda-feira. No entanto, a atividade do vulcão parece estar estável, com menos deformações da superfície e uma redução da atividade sísmica.

Há algumas horas que o vulcão mantém um comportamento estável — e isso é bom para todos”, disse, esta quarta-feira, Miguel Ángel Morcuende, porta-voz do Plano Especial de Proteção Civil e Atendimento a Emergências por Risco Vulcânico na Comunidade Autónoma das Canárias (Pevolca).

A lava do vulcão, que entrou em erupção no dia 19 de setembro de 2021, já cobriu mais de 420 hectares de terra e criou um acrescento à ilha que já tem 38 hectares. Neste momento, existe um único braço de lava que corre diretamente para o mar, minimizando o risco de destruição de mais casas.