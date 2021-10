Antes do início da campanha de vacinação, era comum a maior parte dos casos serem registados entre os mais idosos, mas há já muito tempo que o grupo com mais de 80 anos não registava o maior número de novos casos. Nas últimas 24 horas foram 142, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Destes, a larga maioria eram mulheres (106), quase três vezes mais do que os homens (36). Os homens apresentaram mais casos do que as mulheres na faixa etária até aos nove anos (mais 12) e dos 20 aos 29 anos (mais 16).

Os adultos na casa dos 20 e na casa dos 40 anos foram dos grupos com mais casos de infeção com SARS-CoV-2 — 92 e 100, respetivamente. A faixa etária com menos casos foi a dos 10 aos 19 anos, com 48 casos, seguida dos 70 aos 79 anos, com 52.

Também foi nos maiores de 80 anos que registaram a larga maioria dos óbitos (10 dos 11): três eram mulheres e oito eram homens. Registou-se ainda a morte de uma mulher na casa dos 60 anos.

Os óbitos foram registados em todas as regiões, exceto no arquipélago da Madeira: três no Norte e no Centro, dois em Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo, no Algarve e nos Açores.

Esta quinta-feira, estão 353 pessoas internadas com Covid-19 — mais quatro do que no dia anterior —, das quais 57 estão nas unidades de cuidados intensivos — menos três do que na quarta-feira.

Os Açores registaram três novos casos de infeção, a Madeira 10 e no Algarve foram registados 28 — muito menos do que em qualquer uma das restantes regiões. O Norte foi a região com mais casos (254), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (189), Centro (133) e Alentejo (114).

Esta quinta-feira, a DGS reporta ainda 860 pessoas recuperadas da infeção e menos 1.064 contactos em vigilância (num total de24.154). No total, são 29.918 casos ativos — menos 140 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.073.268 casos de infeção com SARS-CoV-2 — 731 nas últimas 24 horas — e 18.019 óbitos com Covid-19.