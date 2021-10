A Escola de Formação Turística e Hoteleira dos Açores vai aumentar o número de vagas em cursos de curta duração em 600%, por ano, anunciou esta quarta-feira o secretário regional do Emprego, destacando a importância da formação nesta área.

“Esta nova geração de cursos visa colocar no mercado de trabalho, apenas através da Escola de Formação Turística e Hoteleira, cerca de 300 profissionais na área do Turismo por ano, o que representa um aumento anual de mais de 600%”, afirmou o secretário regional da Juventude, Qualificação e Emprego, Duarte Freitas, citado numa nota de imprensa.

O governante participou, em Ponta Delgada, na cerimónia de entrega de diplomas de formandos da Escola de Formação Turística e Hoteleira dos Açores, que, nos últimos três anos, colocou em média, por ano, no mercado de trabalho, 42 formandos.

Segundo Duarte Freitas, esta escola está a preparar “uma nova geração de cursos, com a componente prática mais valorizada, para formar profissionais de excelência na Cozinha, Pastelaria, Restauração e Serviços”, em 10 meses, com cerca de 1.400 horas de formação divididas em contexto de sala de aula, cozinha e contacto com o tecido empresarial.

“Entre 2017 e 2019, criaram-se, na área do Turismo, cerca de 1.000 postos de trabalho líquidos por ano sendo que as escolas profissionais da região apenas estavam a formar 250″, salientou o governante.

Os Açores têm atualmente 24 cursos profissionais na área do Turismo e, este ano, deverão concluir a sua formação “cerca de 250 formandos”.

Os empresários dos setores do Turismo e Restauração têm vindo a alertar para a falta de mão-de-obra nos Açores.