A atualização salarial geral para a função pública em 2022, de 0,9%, vai custar 225 milhões de euros, confirmou a ministra da Administração Pública, após as reuniões com os sindicatos. Alexandra Leitão não disse, no entanto, qual o valor destinado aos aumentos dos salários mais baixos das três carreiras gerais.

“Como os valores concretos das outras medidas vão ainda ser objeto de negociação a partir de janeiro, ainda seria prematuro dizer, mas acrescerão”, referiu.