(Em atualização)

O Governo mudou o jogo e acaba de propor atualizações salariais para toda a função pública de 0,9% para 2022. A informação foi avançada aos jornalistas por Sebastião Santana, líder da Frente Comum, após uma reunião com a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão.

“A proposta que o Governo nos apresentou hoje foi de 0,9% de aumento. Nós entendemos isto como uma manutenção de política que se tem verificado salarialmente até agora e uma afronta aos trabalhadores da administração pública”, disse Sebastião Santana, aos jornalistas. Uma atualização de 0,9% representa uma reviravolta face ao que o Governo tinha proposta na reunião de segunda-feira com os sindicatos, quando mostrou intenção apenas de subir apenas os salários mais baixos das três carreiras gerais (assistentes operacionais e assistentes técnicos por via do aumento do salário mínimo, e o ordenado de entrada dos técnicos superiores). Na altura, Alexandra Leitão disse, inclusive, não acreditar que o cenário macroeconómico permitisse aumentos gerais.

Não foi essa, porém, a indicação dada à Frente Comum esta quinta-feira. Sebastião Santana diz que o valor de 0,9% corresponde à inflação esperada para este ano, pelo que, considera, não se pode falar em aumentos, mas em “atualizações salariais”. “Há aqui uma visão do Governo que nós não conseguimos aceitar. Num quadro em que é necessário recuperar a economia, o Governo insiste em fazer atualizações salariais, e atualizações não são aumentos”, defendeu.

Na reunião de segunda-feira, Alexandra Leitão tinha adiantado aos jornalistas, após as reuniões com os sindicatos, que “face ao cenário macroeconómico, não estamos a propor e não creio que possamos propor”. Por isso, adiantou que haveria aumentos apenas dos salários mais baixos das três carreiras gerais. Para os assistentes operacionais, disse na altura, as subidas seriam apenas por via do aumento do salário mínimo nacional, cujo valor final ainda não foi definido (tem sido noticiado que deverá ficar nos 705 euros). E para os assistentes técnicos haverá um aumento da primeira posição remuneratória “para que seja mantida a proporção entre o início das duas carreiras”. Já para os técnicos superiores, a ministra anunciou um aumento da posição de entrada (de cerca de 1.200 euros brutos para um valor que não revelou), e a colocação num nível superior dos que têm grau de doutor.

Sebastião Santana, questionado sobre se nesta nova reunião houve avanços quanto ao salário de entrada dos técnicos superiores, observou que há “um conjunto de intenções de iniciar processos negociais sem qualquer apresentação de proposta concreta”. O aumento da posição de entrada para os técnicos superiores será já para 2022? “Será uma matéria em que o governo se propõe a iniciar a negociação, no primeiro trimestre de 2022, não vai estar resolvido em 2022. A ideia do governo é iniciar o processo de discussão para o ano”, respondeu Sebastião Santana. Alexandra Leitão tinha colocado a hipótese, na primeira reunião, de haver efeitos retroativos ao início do ano.