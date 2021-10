Em atualização

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta quinta-feira à tarde na localidade de Almornos, freguesia de Almargem do Bispo, Sintra (perto de Mem Martins), segundo o site da Proteção Civil e ao que confirmou o Observador junto ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

No local, o fogo estava a ser combatido por 194 operacionais, apoiados por 54 meios terrestres e cinco meios aéreos.”Não temos conhecimento de vítimas, nem de casas evacuadas”, indicou fonte da CDOS.

Além disso, a CDOS revelou ao Observador que as operações estão a correr “razoavelmente bem”.

De acordo com as informações no site da Proteção Civil, o incêndio começou a lavrar às 15h40 numa zona de mato.

Notícia atualizada às 17h32