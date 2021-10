O ex-líder da CGTP Manuel Carvalho da Silva entrou para a lista liderada pelo economista Eugénio Rosa às próximas eleições da Mutualista Montepio, apurou o Observador. Se essa lista vencer, Carvalho da Silva será o presidente da Mesa da Assembleia-Geral – o cargo que nos últimos anos tem sido ocupado pelo Padre Vítor Melícias. Já a ex-deputada bloquista Ana Drago é a candidata da mesma lista para liderar a Assembleia de Representantes, o novo organismo que será criado com estas eleições.

O nome de Ana Drago já tinha sido noticiado pelo Observador a 30 de junho, embora não se soubesse na altura para que lugar seria escolhida. Já Carvalho da Silva é um nome que já tinha manifestado apoio à lista de Eugénio Rosa mas só mais recentemente aceitou o convite para esse importante lugar na estrutura, o de presidente da mesa da Assembleia Geral.

O Observador tentou contactar o ex-líder da CGTP mas, até ao momento, sem sucesso.

Em relação à primeira versão da lista entregue ao supervisor ASF (Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões), existe, também, uma outra novidade. Segundo as informações recolhidas, António Zózimo será o candidato a presidente do conselho fiscal da maior associação mutualista do país. Zózimo entra em substituição de José Martins Correia, que morreu nas últimas semanas.

Esta lista inclui ainda nomes como Tiago Mota Saraiva, arquiteto e urbanista, mas, também, António Couto Lopes (hoje reformado que foi presidente da comissão executiva do Finibanco Angola SA) e Inácia Moisés (doutorada pelo ISCTE e que sempre trabalhou nas áreas da assistência social e habitação social). Antigos membros do (extinto) Conselho Geral associados como Carlos Areal e Viriato Monteiro ficam de fora mas estarão na calha para a futura assembleia de representantes do mutualista Montepio.