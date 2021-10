A Organização Mundial de Saúde definiu, oficialmente, o que é a condição pós-covid em termos clínicos de forma a poder ser usada de forma universal. O documento, divulgado na quarta-feira, estabelece também que o nome oficial dado pela OMS aos sintomas que permanecem ao longo do tempo depois da infeção com SARS-CoV-2 é “condição pós-Covid-19”.

O exercício para a definição da condição contou com a participação de doentes, profissionais de saúde, investigadores e legisladores de todas as regiões do mundo e dos vários níveis de rendimento. A limitação é que, até ao momento, só foi feita em inglês.

A OMS lembra que, à medida que aumenta o conhecimento sobre a Covid-19 e a condição pós-covid, a definição pode ser alterada.

Definição:

A condição pós-Covid-19 ocorre em indivíduos com história de infeção por SARS-CoV-2, provável ou confirmada, geralmente três meses depois do início da Covid-19, com sintomas que duram pelo menos dois meses e que não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo.

Os sintomas comuns incluem fadiga, falta de ar, disfunção cognitiva, mas também outros e geralmente têm um impacto no funcionamento diário. Os sintomas podem ser novos após a recuperação inicial de um episódio agudo de Covid-19 ou persistir desde a doença inicial. Os sintomas também podem flutuar ou voltar com o tempo. Uma definição diferente pode ser aplicada às crianças.