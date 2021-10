O País de Gales começa a exigir aos maiores de 18 anos, a partir do dia 11 de outubro, um passe Covid-19 do NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) ou um certificado de teste negativo para entrar em clubes noturnos, bem como em alguns eventos de grande dimensão, independentemente de serem ou não ao ar livre, de acordo com o Daily Mail.

Naquela que foi uma votação apertada, a medida foi aprovada com a diferença de um voto, já que um membro do partido conservador, Gareth Davies, não conseguiu entrar na videochamada. Isto numa altura em que o parlamento galês está a funcionar segundo um modelo híbrido, em que alguns membros participam nas reuniões presencialmente, enquanto outros participam virtualmente, através da plataforma Zoom.

Os partidos da oposição eram contra as propostas, mas os membros do Partido Trabalhista conseguiram 28 votos a favor das restrições, contra os 27 da oposição.

“Eu simplesmente não acho que devemos tornar-nos numa sociedade controladora”, destacou George Russell, membro do partido conservador. “Há um leque de ramificações éticas, de igualdade, de privacidade, legais e operacionais dos passaportes Covid”, prosseguiu.

Durante um debate no Senedd, a Ministra da Saúde, Eluned Morgan, garantiu que o governo galês não sugeriu a introdução desta medida “de forma leviana”. “Tem sido um desafio para nós, porque queríamos pensar cuidadosamente, o que era prático, o que era legal e quais eram as implicações éticas de algo deste tipo”, reforçou.