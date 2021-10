O Tribunal de Leiria decretou esta quinta-feira prisão preventiva para o suspeito do homicídio de uma jovem de 18 anos, baleada na noite de domingo junto à estação de Martingança, no concelho de Alcobaça, informou a Polícia judiciária.

O suspeito, de 19 anos, foi esta quinta-feira ouvido no Tribunal Judicial de Leiria e “ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva“, disse à agência Lusa o coordenador da Polícia Judiciária de Leiria, Fernando Jordão.

O homem de 19 anos tinha sido detido na segunda-feira no âmbito da investigação ao homicídio de uma jovem de 18 anos, atingida a tiro, na noite de domingo, junto à estação de Martingança, no concelho de Alcobaça. O crime “terá resultado de uma situação de dívidas relacionadas com droga”, disse na altura o coordenador.

O homicídio ocorreu no domingo à noite, próximo da estação de comboios de Martingança, na freguesia de Pataias, quando o suspeito “terá disparado vários tiros com arma de fogo, atingindo a vítima, uma jovem de 18 anos de idade, na zona da cabeça”, informou a PJ em comunicado.

A vítima, que inicialmente as autoridades pensaram ter entre os 20 e os 30 anos, foi transportada para o Hospital de Leiria, e posteriormente transferida de helicóptero para o Hospital de Coimbra, onde acabou por morrer, na terça-feira.

“Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, que conduziram à identificação de vários intervenientes na situação, tendo-se procedido à detenção do presumível autor dos disparos fatais”, pode ler-se no comunicado emitido pela PJ.

No âmbito da investigação foram ainda “localizados e apreendidos vários objetos, nomeadamente pertences da vítima, a arma de fogo utilizada na prática dos factos e produto estupefaciente”, acrescenta a nota.

O detido é residente na zona de Alcobaça e não tem profissão conhecida.