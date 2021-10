O nome do vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 2021 será desvendado esta quinta-feira às 12h, hora de Portugal continental.

A Academia sueca vai anunciar assim quem será distinguido este ano com o prémio literário, depois de este ter sido atribuído em 2020 à poeta Louise Glück, em 2019 ao romancista, poeta e dramaturgo Peter Handke e em 2018 à romancista e contista Olga Tokarczuk.

Pode ver o anúncio em direto aqui:

As casas de apostas mais conceituadas — e que aceitam todos os anos apostas para o vencedor do Nobel da Literatura — davam este ano mais probabilidade de atribuição do prémio à escritora francesa Annie Ernaux, à poeta canadiana Anne Carson, ao japonês Haruki Murakami, à romancista russa Ludmila Ulitskaya, à autora canadiana Margaret Atwood, à escritora nascida em Guadalupe Maryse Condé e ao queniano Ngũgĩ wa Thiong’o.

Os sete autores estavam no leque de favoritos, mas nos últimos anos o vencedor tem escapado à lista de principais candidatos sugeridos pelas casas de apostas e apostadores. Entre os restantes nomes apontados estavam a escritora Jamaica Kincaid, o húngaro Peter Nadas, o norueguês Jon Fosse, o norte-americano Don DeLillo e o espanhol Javier Marías. O autor lusófono mais bem colocado nas previsões dos apostadores era o moçambicano Mia Couto.

Em 2018, a entrega do prémio foi adiada para o ano seguinte na sequência de acusações de abusos sexuais imputadas a Jean-Claude Arnault, dramaturgo e fotógrafo francês ligado à Academia Sueca, por 18 mulheres. Os vencedores nos anos anteriores tinham sido Kazuo Ishiguro (2017) e Bob Dylan (2016).

O Prémio Nobel da Literatura é entregue há mais de 100 anos, desde 1901, e já distinguiu autores como Luigi Pirandello (1934), Hermann Hesse (1946), William Faulkner (1949), Winston Churchill (1953), Ernest Hemingway (1954), Albert Camus (1957), Jean-Paul Sartre (1964) e Samuel Beckett (1969), entre muitos outros.