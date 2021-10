Já há data para a realização do Congresso do CDS. Francisco Rodrigues dos Santos e Nuno Melo vão medir forças a 27 e 28 de novembro, num conclave que deve ter lugar na cidade do Porto, apurou o Observador junto de fonte da direção.

Depois de Francisco Rodrigues do Santos ter anunciado a recandidatura, Nuno Melo convocou os seus apoiantes para estarem este sábado, no Porto, onde o eurodeputado vai apresentar a sua candidatura.

No dia seguinte, a 10 de outubro, o partido reúne o seu Conselho Nacional para discutir e analisar os resultados das últimas autárquicas e para fechar a data e local do próximo congresso.

Em teoria, e de acordo com o calendário normal, as eleições só deveriam ocorrer em janeiro. Mas o Observador sabe que a intenção do líder do CDS é antecipar o congresso do partido e forçar eleições ainda no final de novembro ou, no limite, no início de dezembro.

Francisco Rodrigues dos Santos joga assim com uma vantagem teórica: o presidente do CDS entende que as autárquicas foram uma prova da vitalidade do partido e uma prova de força da atual direção. Neste contexto, acredita o líder democrata-cristão, a oposição interna terá menos margem para ganhar o congresso.

Ainda assim, Nuno Melo vai mesmo a votos. Numa primeira reação ao resultado do partido, o eurodeputado traçou um quadro negro sobre o estado em que se encontra o CDS. “Quando o partido se encontra débil, o risco é grande nos combates legislativos. Fazer de conta que os factos não são os que os números revelam, não só não resolve os nossos problemas estratégicos estruturais, como evita que os superemos com coragem”, escreveu no Facebook.