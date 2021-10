Em atualização

Um sismo de magnitude 5.9 na escala de Richter abalou esta quinta-feira a capital do Japão, Tóquio, de acordo com a AFP, que cita a Agência Meteorológica do Japão. O epicentro do terramoto registou-se na província de Chiba, a leste de Tóquio, a uma profundidade de 80 quilómetros. Inicialmente, a escala de Richter pensava-se que tinha sido de 6.1, mas foi entretanto atualizada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos.

A magnitude 6.1 earthquake struck near Tokyo at 10:41 local time. No tsunami expected. Here is video from a Tokyo camera #Earthquake #Tokyo pic.twitter.com/YStttdA9zj — Peter Planamente ☔ (@plana_journ) October 7, 2021

A AP acrescenta que não foi emitido alerta de tsunami na sequência do sismo.

A emissora japonesa NHK diz que o nível de intensidade do sismo fez com que os edifícios tremessem e há relatos de cortes de energia. Não há, até ao momento, mais informações quanto a vítimas ou estragos causados. Os comboios pararam de circular na sequência do sismo.

Numa publicação no Twitter, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, apelou aos japoneses para “confirmarem as últimas informações e tomarem medidas para proteger as suas vidas”.

