“Corre!”

Chloe (Kiera Allen) não tem pai, é paralítica, sofre de várias doenças graves e é cuidada com todo o desvelo pela mãe, Diane (Sarah Paulson), desde bebé. Educada em casa, só sai na companhia dela e não convive com mais ninguém. Até ao dia em que a jovem começa a desconfiar que há algo na sua vida, e no comportamento da mãe, que não bate certo. Em “Corre!”, o realizador e argumentista Aneesh Chaganty vira do avesso o cliché da mãe dedicada e controladora para a transformar no monstro de serviço, embora o filme denuncie muito cedo o que vai acontecer, rapidamente adivinhemos qual o “grande segredo” de Diane, e depois o enredo passe a alinhar as situações feitas do catálogo dos filmes de psicopatas assassinos. Kiera Allen e Sarah Paulson merecem melhor montra do que esta.

“A Metamorfose dos Pássaros”

Os realizadores que se dedicam a fazer documentários, ou ficções documentais, sobre a história das suas famílias, sobre as existências de avós, pais ou irmãos, relacionando-os com a sua vida pessoal e os seus sentimentos, recordações e estados de alma, deviam primeiro refletir sobre se elas são tão assim inéditas, interessantes e significativas para os espectadores a quem vão ser apresentadas. No caso de “A Metamorfose dos Pássaros”, de Catarina Vasconcelos, e apesar da sensibilidade à flor da pele, das recordações inegavelmente tocantes, das emoções bonitas, da poesia das imagens, da narração diligente com assomos líricos e do pudor e da delicadeza da realização, a resposta é: não. Comparar, por exemplo, com “A Toca do Lobo”, de Catarina Mourão, para perceber porquê.

“Titane”

A francesa Julia Ducournau ganhou o Festival de Cannes com este filme de terror “físico” e de mutações extremas. Agathe Rousselle interpreta Alexia, uma dançarina erótica de exposições de automóveis que é também uma “serial killer”. Quando era pequena, teve um desastre que a levou a que lhe pusessem uma placa de titânio na cabeça, e a partir dessa altura passou a ter desejos nada naturais por carros. Depois de ter tido sexo com um Cadillac, massacrado vários rapazes e raparigas, e pegado fogo a sua casa com os pais lá dentro, Alexia foge à polícia disfarçando-se de um rapaz desaparecido há muitos anos. “Titane” foi escolhido pelo Observador como filme da semana e pode ler a crítica aqui.