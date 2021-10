Este texto foi originalmente publicado no 4.º número da revista DDD – Dê de Delta

O que é BRUMA?

Segundo o fiável dicionário online Priberam, BRUMA é nevoeiro espesso, escuridão em sentido figurado, mistério e incerteza. Mas também pode ser, a partir de agora, algo para beber. É a grande novidade da Delta Cafés: um café frio revolucionário.

Calma. Em que medida é que um café frio pode ser revolucionário?

Na medida em que não é a temperatura que o torna revolucionário, mas antes a forma como é servido. Até pode fazer espuma, sabia?

Espuma? Não sabia. Explique lá isso, por favor.

Explico, sim, senhor. Ou senhora. Então é assim: BRUMA é uma bebida pensada de raiz para tomar na esplanada em dias quentes, não é o simples “traga-me um café e um copo com gelo”. Tal como uma imperial (ou fino) se extrai à pressão, a chamada BRUMA Nitro Cold Brew Coffee, também sai da máquina diretamente para o copo. Neste caso, com espuma.

Neste caso? E qual é o outro caso?

O caso da BRUMA Cold Brew Coffee, que é exatamente a mesma bebida mas servida diretamente em copo com gelo, sem recorrer à máquina.

É essa a diferença entre as duas versões?

Sim, de resto ambas são exatamente o mesmo café, 100% arábica, com notas de chocolate, caramelo e frutos secos, que resulta de uma infusão a frio de 16 horas. Aquilo que na gíria se chama cold brew.

Infusão a frio? Qual é a diferença para a infusão a quente?

Bom, no processo de infusão a frio, a temperatura da água fria e o longo contacto do café com esta, as tais 16 horas, fazem com que os seus sabores e aromas sejam amplificados, obtendo-se características sensoriais únicas dos grãos, sem transferir para a bebida os diversos óleos amargos e ácidos indesejáveis.

Em que é que isso se traduz na bebida?

Traduz-se num sabor suave, delicado, com aroma intenso e uma ligeira acidez. Um café que é próprio para ser consumido bem fresco.

E BRUMA tem mais ou menos cafeína do que um café expresso?

Tem aproximadamente o mesmo teor de cafeína.

Comparou com a cerveja. também não tem álcool, pois não?

Não. Pode é ser a base de cocktails alcoólicos, como a BRUMA Caipirinha ou BRUMA Mojito. Ou de outros, não alcoólicos, caso da BRUMA Latte ou BRUMA Mazagran.

Está a conseguir convencer-me. Onde é que posso encontrar este produto?

BRUMA já está disponível no canal Horeca e em diversas esplanadas de Lisboa e Algarve. Em breve, chegará a todo o país. Pergunte por ela, não se vai arrepender.