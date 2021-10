Um guindaste gigante de ferro salta à vista em Matosinhos, não só pelo seu tamanho, mas também pela história que transporta. É o Titan, um dos dois icónicos guindastes utilizados na construção do Porto de Leixões, o maior porto artificial do país. Esta quinta-feira, a “máquina colossal” ganhou uma nova vida, depois de ter sido recuperada pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), num investimento de dois milhões de euros. Agora, o Titan vai estar estático, mas de “portas” abertas para visitas.

“Estamos a falar de uma peça única no mundo. Guindastes deste tamanho são raríssimos e os que existem são de épocas posteriores ao Titan, ou seja, já não são movidos a vapor. Temos aqui um património industrial do nosso país, mas único também no mundo, uma verdadeira relíquia do período industrial e que tem também, por isso, um enorme potencial pedagógico”, explica o historiador Joel Cleto, que coordenou o projeto intitulado de “Titan – O Renascer”.

Em cada ponto de interesse do Titan há placas que contam a sua função e história e há também disponível um QR Code que permite aos visitantes saberem mais informações. Até porque o objetivo deste “renascer” não foi apenas a recuperação da máquina, mas também tornar possível visitas turísticas e pedagógicas a uma máquina que se tornou num ponto de referência da região.

Este guindaste, movido por uma máquina a vapor e alimentado a carvão, com quase 60 metros de comprimento, um peso de 420 toneladas e a capacidade de se erguer até 17 m de altura, permitiu montar, bloco a bloco, os molhes que definiram o Porto de Leixões, entre 1885 e 1895. Movendo-se sob si próprio, o guindaste deslocava-se sob carris para depositar os grandes blocos de granito e edificar o novo porto — “um dos maiores desafios da engenharia portuguesa do século XIX”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É uma máquina complexa, um enorme, gigantesco guindaste movido a vapor. Tinha a missão dificílima, um dos maiores desafios da engenharia portuguesa do século XIX, de erguer os pesadíssimos blocos graníticos, que chegavam a ter 50 toneladas, e que foram formando os molhes. Tinham de ser blocos muito pesados para conseguir resistir ao impacto do mar”, acrescenta Joel Cleto, enquanto faz uma visita guiada pela máquina.

Em 2012, o Titan do molhe sul (Matosinhos) colapsou e fragmentou-se, na sequência de um acidente e de uma explosão durante a construção do novo terminal de cruzeiros, que exigia a deslocação do guindaste. “A corrosão desta atmosfera marítima tinha já colocado o Titan num péssimo estado de conservação e a queda fê-lo fragmentar. Pensava-se, até, que seria de forma irremediável”, descreve o historiador. A APDL decidiu guardar todos os fragmentos desta máquina, o que permitiu que na altura da recuperação “fosse possível resgatar de entre os destroços praticamente todos os elementos mecânicos do Titan”, desde as rodas dentadas, aos veios, às caldeiras e às manivelas da cabine do maquinista.

O novo Titan renasce, assim, com muitos dos elementos originais da máquina, “do seu coração”, mas também algumas partes novas, sobretudo o seu “esqueleto”. Para torná-lo visitável, foram foram feitas algumas adaptações, todas elas assinaladas a uma cor diferente. Desde a casa do carvão à casa da máquina a vapor, passando pela cabine do maquinista (toda em vidro), a visita culmina na lança, braço gigante que permitiu colocar os blocos graníticos onde fossem necessários, a vários metros de distância, e que permite ver a praia, o porto de Leixões e outros pontos do Porto e de Matosinhos.

A partir desta quinta-feira, refere Joel Cleto, esta peça “torna-se incontornável para os professores que querem abordar as questões da energia e explicar como é que funcionava a energia a vapor, ou para os professores de história que querem falar sobre a importância da época industrial e dos mecanismos a vapor”, bem como a componente turística de uma construção “fundamental na imagem portuária” e ligada à identidade da região.

As visitas serão gratuitas até ao final deste mês, à sexta-feira, sábado e domingo. Até ao final do ano, vão passar a ser diárias e o bilhete poderá ser único ou combinado, neste último caso com visita também ao terminal de cruzeiros.