O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

O Tribunal Constitucional da Polónia declarou esta quinta-feira que a lei polaca deve estar acima da lei da União Europeia, que vigora nos 27 estados-membros, o que promete complicar ainda mais as relações entre Bruxelas e Varsóvia. A Comissão da UE já respondeu à decisão e garante que “não hesitará em fazer uso dos poderes que lhe são conferidos pelos tratados para salvaguardar a aplicação uniforme e a integridade do direito da União”. A Polónia faz bem em ir à guerra com Bruxelas?

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.