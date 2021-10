Uma grande explosão numa mesquita xiita em Kunduz terá matado um número ainda não estimado de pessoas, esta sexta-feira. Segundo a Reuters, que cita um porta-voz do regime talibã, houve “múltiplas mortes”.

“Esta tarde, uma explosão teve lugar numa mesquita onde estavam os nossos compatriotas xiitas”, confirmou Zabihullah Mujahid. “Como resultado, vários dos nossos compatriotas foram feitos mártires e ficaram feridos”, afirmou, sem indicar o número estimado de vítimas mortais.

Um jornalista que está no país, Barzan Sadiq, partilha algunas imagens do pânico da população, alguns segundos após a explosão.

A explosão terá acontecido no interior da mesquista Seyed Abad, durante o habitual culto das sextas-feiras. Algumas informações apontam para que tenha sido um bombista suicida que se detonou no interior do edifício onde estavam centenas de pessoas.

Tem havido várias explosões no Afeganistão nas últimas semanas, várias das quais foram reivindicadas pelo Estado Islâmico. Esta, porém, ainda não foi reivindicada.