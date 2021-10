Três anos volvidos depois de ter sido apresentado ao público como protótipo, o Alfa Romeo mais aguardado nos últimos tempos tem finalmente uma data para a sua revelação: será em Março de 2022 que saberemos se, afinal, a espera pelo Tonale valeu a pena.

O Tonale surgiu em 2019, como concept, na última edição do Salão de Genebra, que nos últimos dois anos não se realizou por causa da pandemia. De imediato, o SUV compacto da Alfa Romeo colheu aplausos pelo design, ganhou prémios pela estética e gerou uma enorme expectativa em relação à versão de produção, quer por se encaixar num dos segmentos mais concorridos do mercado, quer por se tratar do primeiro modelo do construtor de Arese com direito a uma versão híbrida plug-in (e a apetência por modelos electrificados tem vindo a aumentar).

Mas, entretanto, ocorreu a fusão da PSA com a Fiat Chrysler Automobiles, que deu origem à Stellantis. E o quarto maior grupo automóvel teve de clarificar o papel reservado a cada uma das marcas que o compõem e nomear a equipa encarregue de fazer acontecer o realinhamento estratégico. À Alfa Romeo está destinado um posicionamento premium, tal como à DS e à Lancia. Se esta última vai praticamente ter de renascer (vende exclusivamente em Itália e só tem um modelo já vetusto), a primeira terá apenas de se concentrar em ampliar a sua gama, sem defraudar as expectativas dos entusiastas da paixão e emoção ao volante. E foi justamente por isso que o novo CEO da marca italiana, Jean-Philippe Imparato – o homem que colocou a Peugeot entre os primeiros nas tabelas de vendas – optou por atrasar o lançamento do Tonale.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Imparato entendeu que a versão híbrida plug-in do Tonale não estava à altura dos pergaminhos da marca e decidiu adiar a apresentação, que estava prevista para Outubro. Sabe-se agora que acontecerá em Março do próximo ano, seis meses depois do que originalmente estava planeado. Sabe-se também que, a partir de 2027, todos os novos lançamentos da Alfa Romeo serão 100% eléctricos.

Antes disso, o portefólio da marca vai ser ampliado com um novo modelo a cada ano que passa até 2026. O Tonale inaugurará a agenda de lançamentos, devendo chegar ao mercado no segundo semestre do próximo ano – em Itália, as vendas arrancam em Junho, avança a Reuters.

Sabendo que tem pela frente a concorrência de modelos como o BMW X1, o Audi Q3 e o Mercedes GLA, o Alfa Romeo Tonale terá de dar um passo em frente (face à concorrência) em matéria de design, que se espera vincadamente desportivo e com poucas alterações relativamente ao concept que o antecipou. Mas, além disso, o SUV italiano tem de impressionar pela potência, sobretudo da versão PHEV, e pela autonomia em modo eléctrico. Tudo isto partindo da base do Jeep Compass 4xe, devendo as semelhanças entre os dois resumir-se basicamente à plataforma. Pelo menos, a fazer fé na vontade de Imparato de afirmar o novo SUV compacto da Alfa como um referencial, em termos de desempenho e de dinâmica de condução.