Por cada quatro mortes com Covid-19 nos Estados Unidos, há uma criança que perde um progenitor ou cuidador, segundo um estudo publicado na revista científica Pediatrics.

Entre abril de 2020 e junho de 2021, mais de 140 mil crianças com menos de 18 anos terão perdido, pelo menos, um dos pais ou um dos avós — o que significa uma em cada 500 crianças e jovens norte-americanos —, estima a equipa de investigadores.

O investigadores defendem que se comece desde já a dar atenção a este problema, uma vez que a perda de um dos progenitores está entre as experiências traumáticas da infância ligadas a problemas de saúde mental no futuro, assim como, comportamentos sexuais de risco, consumo de drogas, violência, entre outros, destaca o comunicado dos Institutos Nacionais de Saúde norte-americanos.

O problema é agravado pelo facto de serem sobretudo as crianças de minorias étnicas e raciais (cerca de 65% do total) a ficarem orfãs: uma em cada 168 crianças nativas americanas, uma em cada 310 crianças negras, uma em cada 412 crianças latinas, uma em cada 612 crianças asiáticas e uma em cada 753 crianças brancas.

Esta análise vem reforçar um outro estudo, de julho de 2021, publicado na revista científica The Lancet, que estimava que durante os primeiros 14 meses da pandemia 1,5 milhões de crianças em todo o mundo tivessem perdido um dos cuidadores.

A investigação agora divulgada juntou investigadores dos Centos para o Controlo e Prevenção de Doença norte-americanos, do Imperial College de Londres e das Universidades de Harvard (EUA), Oxford (Reino Unido) e da Cidade do Cabo (África do Sul).