A qualidade do ar piorou em La Palma e pode manter-se assim, pelo menos, até sábado, informou a diretora do Instituto Geográfico Nacional das Canárias, María José Blanco, citada pelo jornal El País. As condições meteorológicas e o vento fraco não permitiram dissipar a nuvem de cinzas e dióxido de enxofre emanada pelo vulcão Cumbre Vieja.

A nuvem de cinzas que dificultam a visibilidade e o depósito nas pistas do aeroporto de La Palma, levaram, esta quinta-feira, ao encerramento do aeroporto e à suspensão dos voos das principais companhia de aviação das Canárias. Situação que se mantém, pelo menos, esta sexta-feira.

O vulcão, que entrou em erupção a 19 de setembro de 2021, teve uma fase mais calma e estável, mas nas últimas 24 horas a atividade sísmica tornou-se mais frequente e com maior magnitude. Na quinta-feira foi registado o sismo com maior magnitude desde o início da erupção e durante a tarde o vulcão voltou a entrar numa fase mais explosiva.

La actividad se ha vuelto más explosiva en las últimas horas. Las imágenes son de las 16.30 h (hora canaria) / Activity has become more explosive in the last hours. The images are from 4.30 p.m. (Canarian time) #lapalmaeruption #erupcionlapalma pic.twitter.com/bWzTZmCUWS — INVOLCAN (@involcan) October 7, 2021

Esta quinta-feira, um novo braço de lava saiu do atual rio e escorreu em direção ao mar. Pelo caminho de cerca de 350 metros destruiu mais terrenos de cultivo de bananas, depósitos de água e edifícios. Tiveram de ser retiradas 219 pessoas do hotel de Fuencaliente.

No total, a lava já afetou mais de 430 hectares e quase 27 quilómetros de estradas.

A população das restantes ilhas e mesmo do resto de Espanha tem enviado roupas e bens para as cerca de 5.600 pessoas que tiveram de deixar as suas casas, mas Miguel Ángel Morcuende, diretor técnico do Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias (Pevolca), pediu que não se enviasse mais nada.

Causam-nos problemas logísticos, não temos como geri-los e, além disso, ocupam espaço nos navios que chegam à ilha e que podem ser usados ​​para transportar serviços de segurança e emergência”, disse o diretor técnico do Pevolca.

O autarca de La Palma, Mariano H. Zapata, reforça essa ideia dizendo que o que a ilha precisa é de gerar economia, nomeadamente através do turismo, uma vez que apenas 10% da ilha está verdadeiramente afetada pela erupção — e, agora, também os voos.

A empresa GetHoliday tem apostado nisso mesmo: faz excursões de um dia, a partir de Tenerife, para ver o vulcão Cumbre Vieja. O gestor da empresa, Basso Lanzone, assegura que os lucros serão para ajudar a população de La Palma atingida pelos efeitos da erupção.