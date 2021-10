Um golfinho comum foi encontrado esta sexta-feira morto no areal da praia do Malhão, em Vila Nova de Milfontes (Odemira), em avançado estado de decomposição, revelou o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Filipe.

Em declarações à agência Lusa, o mesmo responsável explicou que o alerta à Polícia Marítima de Sines foi dado, cerca das 11h30, pelos biólogos do Laboratório de Ciências do Mar (Ciemar) da Universidade de Évora. Os biólogos deslocaram-se ao local para recolher dados para “a ficha biométrica do animal e amostras para análise”, disse Rui Filipe.

Com cerca de 1,50 metros de comprimento, o golfinho foi encontrado “já em elevado estado de decomposição”, adiantou o comandante, que disse desconhecer as causas que conduziram à morte do cetáceo.

“Já foram contactados os serviços municipais de Odemira para procederem à remoção do golfinho do areal, o que deverá acontecer durante a tarde” desta sexta-feira, acrescentou o comandante.