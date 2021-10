O antigo professor universitário Jorge Bateira disse que os investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) obrigarão a despesas permanentes que terão de ser orçamentadas, numa entrevista à Lusa a propósito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

“Muito do investimento que vai ser feito, para funcionar e poder perdurar o seu benefício no tempo, vai precisar de pessoal, de funcionários, de trabalhadores, e essas são despesas permanentes. Vão ter de estar no Orçamento”, lembrou o antigo professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP).

O académico, agora aposentado, considera mesmo que o Orçamento do Estado “sofre de uma grande ambiguidade”, pois, “por um lado, é verdade que fica aliviado da despesa que vai constituir o PRR”, mas, por outro, há a nova despesa associada ao plano.

“Não se tem falado disto, mas o Estado, ao fazer aqueles investimentos, está, em alguma medida — estou a pensar, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde — a comprometer-se com despesa permanente, também”, salientou.

Quanto à negociação política do Orçamento do Estado, cuja entrega está agendada para dia 11 de outubro, o também antigo professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) considera que “o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão condenados a apoiar o Governo”.

“Tendo desenvolvido um discurso de necessidade de impedir a direita de subir ao poder, evidentemente que têm que aprovar os orçamentos. E a opinião pública também exerce uma certa pressão no sentido de coligações à esquerda para aprovar”, sustentou.

O economista entende que os partidos em causa procedem, ao mesmo tempo, de “uma forma construtiva para minimizar um capitalismo mais ou menos selvagem” que adota uma “austeridade fofinha”, mas também “andam a medir ali os défices”.

“Mesmo depois desta pandemia ainda querem reduzir e não aproveitar a margem da suspensão das regras e terem já para o próximo ano um défice inferior a 3%. Só isso dá logo uma ideia do tipo de política bem alinhado com o ordoliberalismo da União Europeia”.

Para Jorge Bateira, “a esquerda está pressionada para apoiar e ao mesmo tempo está a sentir que está a apoiar um regime que é manifestamente anti-esquerda”.

“Então, a esquerda dentro da União Europeia está condenada a desaparecer, no sentido de negar os seus projetos e as suas linhas programáticas em nome de um mal menor”, considerou.

Segundo o professor universitário aposentado, “o PS, se puder curto-circuitar o Bloco, reduz-lhe a relevância política”, pois o BE “tem uma influência e essa influência convém que seja contida”.

“O interlocutor é o Partido Comunista mas o Partido Comunista não é ameaça para o PS, e portanto estando numa rampa inclinada o próprio Partido Comunista, de eleição para eleição, é evidente que o PS prefere-o como interlocutor”, referiu Jorge Bateira.

Orçamento em país com euro tem margem extremamente reduzida

O economista considerou que um orçamento num país integrado na zona euro tem uma margem “extremamente reduzida” devido aos condicionalismos das políticas europeias, que também impossibilitam uma estratégia de reindustrialização do país.

“Eu acho que o Orçamento do Estado num país membro da zona euro é um Orçamento do Estado que tem uma margem de política económica, de política orçamental, extremamente reduzida, para não dizer que às vezes é contraproducente”, disse à Lusa o antigo professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP).

O economista defendeu também uma estratégia de reindustrialização para Portugal: “Para nós não ficarmos com uma economia baseada no turismo — quer dizer baixos salários — e precariedade”, sustentou.

Advogando por uma abordagem da “administração pública que combina com as empresas metas a alcançar, bem quantificadas, e subsidiadas e penalizadas caso não sejam alcançadas”, Jorge Bateira considerou que esta “estratégia de desenvolvimento é impossível dentro da zona euro e da União Europeia”, por conjugar políticas cambiais, orçamentais, monetárias e comerciais.

Remetendo para o trabalho do economista sueco Gunnar Myrdal, lembrou que “quando há integração de territórios de grande desigualdade no nível de desenvolvimento, os territórios do centro sugam a periferia”, algo que no seu entender aconteceu com o bloco europeu.

Questionado acerca da eventual mudança nas regras orçamentais da Comissão Europeia, atualmente suspensas devido à pandemia e que obrigam a um défice máximo nas contas públicas de 3% e a dívida pública a estar abaixo de 60% do Produto Interno Bruto (PIB), Jorge Bateira admitiu que, “a prazo, se tente atenuar um pouquinho o modelo”.

“Mas confesso que é tudo muito incerto quanto ao futuro, porque no fundo a evolução da União Europeia depende, essencialmente, da Alemanha”, disse à Lusa o agora académico aposentado.

Jorge Bateira remeteu para as recentes eleições no país que deram a vitória a Olaf Scholz, do SPD (adversário da CDU da chanceler Angela Merkel), antecipando que “com novas lideranças” há “fatores que impedem um otimismo”.

O também antigo professor da Universidade Católica lembrou que a Alemanha “vai entrar com muito dinheiro para compensar as contribuições que faltam com o ‘Brexit’” (saída do Reino Unido da União Europeia), tem “muita estrutura envelhecida que precisa de muito investimento”, e por isso o país vai “ter de gastar muito para isso”, lembrando ainda “planos de recuperação para zonas atingidas por cheias”.

“Portanto, eu não tenho a certeza se esse atenuar dos critérios [orçamentais da Comissão Europeia] será assim tão grande, porque a Alemanha não quer pagar”, alertou.

Assim, “se a Alemanha não quer pagar e tem só 5% de margem no seu orçamento para despesas discricionárias — aquelas que pode mexer de ano para ano — há demasiada concorrência de despesa para esses 5% e a União Europeia é um peso, é um fardo grande sobre a Alemanha”, sustentou.

Jorge Bateira entende que as coligações governamentais alemãs, “quaisquer que sejam os partidos, são muito atravessadas por uma cultura comum, é de que não se deve gastar muito”.

Para o académico, o “ordoliberalismo é transversal à sociedade alemã”, autonomizando “o funcionamento da economia da decisão política”, algo exportado para a União Europeia.

“Qualquer que seja o Governo que venha a ser eleito, ele pode até ter um programa político que queira mudar essas regras, mas tem de haver leis fortes, uma lei de Orçamento do Estado — ou no caso a Constituição, entre os alemães — que impeça o poder político de mexer nessas regras”, disse.

Segundo Jorge Bateira, “a mentalidade do ordoliberalismo alemão embutido nos tratados [europeus] é uma mentalidade que é perversa, e portanto produz crises, agrava crises e se por agora está suspenso [as regras orçamentais], evidentemente que o problema está lá na mesma”.

Inflação não está numa espiral descontrolada

Jorge Bateira descartou ainda que a inflação possa entrar numa espiral descontrolada nos próximos tempos, considerando que as subidas de preços são sobretudo setoriais.

“Não estou a ver, ainda, uma ligação entre subida destes preços, que são bastante setoriais, e subidas de salários que deem uma espiral preços-salários, que origine uma inflação descontrolada”, disse o antigo professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Para Jorge Bateira, não faz sentido “entrar em pânico já porque houve ruturas nas cadeias de abastecimento, porque houve muita gente que parou e, portanto, falta produção, os tais ‘chips’ e outros produtos que fazem falta no retomar da atividade”.

“Vai haver aquilo que eu chamo subida de preços. Mas subida de preços ainda não se chama inflação. A inflação exige tempo para que esta espiral se instale. E como nós temos os sindicatos muito desprovidos de força negocial, eu não estou a ver essa espiral a instalar-se”, considerou o académico, agora aposentado.

O também antigo professor da Universidade Católica disse acreditar “que, dada a escassez de mão de obra que existe em alguns países e em alguns setores, alguma subida de salários possa acontecer”, algo que considerou “bom”, pois “aumenta a procura interna e favorece o emprego”.

Já quanto ao programa de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE), “não tem um horizonte que nós possamos dizer que vai ser cinco anos, vai ser dez anos”, disse.

“Falar do futuro é falar de incerteza radical. Nunca aconteceu isto”, disse o economista, alertando para que “retirar agora, subitamente, esse tipo de aquisições e de injeção de liquidez está fora de questão”, pois “provocaria um ‘crash’ bolsista, provocaria um afundamento dos preços do mercado imobiliário, com um impacto global negativo”.

“O que vão fazer é suavizar isso ao longo de muitos anos, até ver sem saber bem quando e como vão poder abrandar”, referiu.

No caso da União Europeia e da zona euro, “no dia em que os mercados financeiros perceberem que o Banco Central Europeu está para deixar de comprar títulos de dívida dos países da periferia, vai disparar o juro da dívida desses países”.

“Portanto, a periferia da zona euro ou é permanentemente assistida por uma intervenção financeira do banco central nos mercados, e para sempre, ou ressurge aquilo que no passado foi chamado de crise da dívida soberana”, referiu.

Jorge Bateira mostrou-se ainda crítico da utilização que é feita do programa, consistindo em “injetar liquidez na economia esperando que, com isso, os bancos tenham liquidez suficiente para emprestar mais e reanimar a economia”.

“Já se percebeu que não funciona assim. Já se percebeu que um banco pode ter muita liquidez em reservas no banco central, mas se não lhe entram projetos credíveis não vai emprestar dinheiro, porque a economia não está a produzir e, portanto, a rendibilidade dos projetos é duvidosa”, considerou.

Assim, “com taxas de juro negativas nas suas reservas”, o também antigo professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra afirma que as instituições “tendem a pôr o dinheiro na chamada banca sombra, que é a banca especulativa, pouco regulada”.

“E é isso que andaram a fazer até agora, e daí as bolhas de preços nas bolsas, no mercado obrigacionista e acionista, e as bolhas de preço no imobiliário, as movimentações de capitais entre países produzindo procuras de moedas de outros países, e valorizando-lhes a moeda, o que prejudica as suas indústrias”, afirmou.