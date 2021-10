Em atualização

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, renovou, sob proposta do Governo, o mandato do general José Nunes da Fonseca como chefe do Estado-Maior do Exército.

“Sob proposta do Governo, o Presidente da República decretou a renovação do mandato do chefe do Estado-Maior do Exército, general José Nunes da Fonseca”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet.

Nunes da Fonseca tomou posse em 19 de outubro de 2018 como chefe do Estado-Maior do Exército, substituindo Rovisco Duarte, exonerado após apresentar uma carta de resignação ao cargo.