O Castelo de Pombal e a sua envolvente acolhem a partir de sexta-feira e até domingo uma nova edição do Mercado Medieval, que quer fazer “regressar” aquele monumento nacional à Idade Média.

Numa nota de imprensa divulgada esta quinta-feira, a Câmara de Pombal, no distrito de Leiria, explica que o espaço vai reunir “artesãos, taberneiros, regatões, animações e recriações históricas, numa interpretação das vivências medievais, focadas no tema central dos Templários e da construção do Castelo”.

No espaço envolvente ao monumento, o Mercado Medieval “acolhe várias zonas dedicadas à venda de produtos artesanais, alimentos, utensílios e ferramentas da época medieval, com lotação limitada e controlo de entradas e saídas“.

“Perspetiva-se que a edição 2021 seja positiva, apesar de ainda se viver num contexto de pandemia, embora menos gravoso”, refere a nota, adiantando que o evento está sujeito ao cumprimento de um plano de contingência, elaborado pelo Gabinete de Proteção Civil, aprovado pelo vice-presidente da Câmara e validado pela Autoridade de Saúde Pública.

Na área designada para o efeito estarão 40 expositores que cumprirão as normas da DGS [Direção-Geral da Saúde]”, esclarece a nota, salientando que “a zona de espetáculos terá uma lotação máxima de 150 lugares, por cada espetáculo, havendo vários ao longo de cada dia do evento”.

A Câmara acrescenta que vai colocar à disposição dos visitantes “uma rede de transporte eventual gratuito, entre o centro da cidade (Largo do Cardal) e o Castelo”, apelando para a sua utilização.

À agência Lusa, a vereadora com o pelouro da Cultura, Ana Cabral, disse esperar “uma grande adesão”, lembrando que o Mercado Medieval não se realizou no ano passado e que esta edição esteve prevista para abril, acabando por se optar por esta data devido ao Dia Nacional dos Castelos, que se assinala esta quinta-feira.

Considerando que se trata de um “momento de encontro”, Ana Cabral apontou a “gastronomia, artesanato ou espetáculos que vão decorrer dentro do Castelo” como fatores que justificam uma deslocação ao Mercado Medieval. A vereadora destacou, ao nível da animação, o grupo Cornalusa, bailadeiras do povo, trovadores e danças orientais pelas odaliscas do mouro Al-Pal-Omar.

O Mercado Medieval começa às 14h00 de sexta-feira e termina às 22h00 de domingo. Inclui recriações históricas, como o anúncio da chegada do mestre Gualdim Pais da Terra Santa ou da beneficiação do Castelo, por ordem daquele.

Segundo o sítio na internet do município, “Pombal nasceu com a construção do seu Castelo, mandado erigir, entre 1156 e 1171, por Gualdim Pais, mestre da Ordem do Templo“.

“Não podendo o Castelo de Pombal considerar-se um exemplar precioso da arquitetura militar portuguesa da Idade Média, pelas deformações sofridas ao longo dos séculos, quer pelas suas deficiências de traça e estrutura, conserva, contudo, um aspeto digno das suas tradições”, acrescenta.

O Mercado Medieval é uma organização do Município de Pombal e da Associação de Desenvolvimento e Iniciativas Locais de Pombal.