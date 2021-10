Em atualização

Foram revelados esta sexta-feira pela France Football todos os nomeados da Bola de Ouro deste ano, quer do prémio masculino, como feminino, mas ainda do Prémio Kopa, destinado aos jovens com menos de 21 anos (à data de 31 de dezembro de 2020) e ainda o Troféu Yashin para o melhor guarda-redes.

O primeiro destaque da tarde vai para Nuno Mendes, jovem lateral esquerdo português de 19 anos que trocou recentemente o Sporting pelo Paris Saint-Germain, que está nos dez nomeados para o Troféu Kopa.

Além do português, estão na lista os ingleses Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal) e Mason Greenwood (Manchester United), os alemães Jamal Musiala (Bayern Munique) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), bem como o espanhol Pedri, do Barcelona. Destaque ainda para o belga Jérémy Doku (Rennes), o holandês Ryan Gravenberch (Ajax) e o norte-americano Giovanni Reyna, mais um atleta do Borussia Dortmund.