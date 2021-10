Em atualização

Um prédio de cinco andares desabou esta sexta-feira em Batumi, uma cidade na Geórgia. Há relatos de feridos e pessoas soterradas, mas, também, do salvamento de, pelo menos, uma criança presa debaixo dos destroços. Até agora não há registo de vítimas mortais.

As causas do desabamento ainda não são conhecidas. Mas o incidente acontece pouco tempo depois de outro edifício habitacional ter colapsado na capital georgiana, Tbilisi. Quatro famílias escaparam ilesas, mas perderam as casas, reportou a RT.

Nas redes sociais estão a ser colocados vídeos que mostram as consequências deste desabamento.

A residential building has partially collapsed in #Batumi, #Georgia. It's reported there are a number of casualties at the scene Follow @Raw_News1st pic.twitter.com/qoLJwS6vRi — RawNews1st???????? (@Raw_News1st) October 8, 2021

⚡️В главном курортном городе Грузии Батуми обрушилась часть жилого дома Число пострадавших неизвестно. #Батуми #Batumi pic.twitter.com/sKs1gfwaaV — Протесты в мире (@worldprotest_tg) October 8, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na página no Twitter da RT, um órgão estatal russo, mostram-se imagens do que terá sido o salvamento de uma criança que foi retirada do interior de um carro que ficou debaixo dos destroços.