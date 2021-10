Sandes para levar, ceviches e um jardim interior: o Therapist ganhou casa no bairro de Alvalade

Os verdes estão um pouco por todo o lado, com consultoria da Curae, e do teto pendem plantas, ou não fosse este um espaço completamente ligado à natureza. Logo à entrada, a pequena zona de mercearia dá as boas vindas aos clientes, com as já conhecidas granolas doces e salgadas, vendidas a granel, e os blends que são um best seller do restaurante e da loja online.

Mas o Therapist não se fica pelo primeiro piso, onde dispõe de 34 lugares. Há mais para descobrir quando se desce a escadaria ao fundo do restaurante, é ela que dá acesso à cozinha e à esplanada no terraço interior. Nesse espaço há mais 36 lugares debaixo de uma pérgola que protege em dias de sol mais intenso. O pátio interior do prédio onde o Therapist está instalado estava desaproveitado e Joana não perdeu pela demora — de um lado fez a esplanada e do outro já tem uma horta própria a deixar crescer as sementes. Sementes que já deram folhas em duas das mesas da esplanada, as únicas mesas corridas em madeira, de onde saem canteiros de manjericão no seu centro.

A cozinha foi outro detalhe que mudou completamente. Joana confessa a necessidade que já tinham em aumentar o tamanho da cozinha e quando encontraram este espaço foi o momento ideal para “fazer uma coisa a sério”. Se de um lado da escadaria se entra na esplanada, do outro há um vislumbre da enorme cozinha industrial pensada de raiz para o restaurante — com a consultoria do chef Bernardo Agrela — e que passa a ser também cozinha de produção para este e para o de Alcântara.