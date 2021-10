A Toyota anunciou que o seu novo mini SUV vai mesmo assumir a denominação do protótipo Aygo X Prologue, que foi apresentado e bem recebido como o sucessor do citadino Aygo. Maior e mais volumoso, este Aygo X assumirá umas linhas agressivas e radicais, compatíveis com o estatuto de SUV que reivindica.

Por vezes, há más notícias que vêm por bem. Vem isto a propósito da Peugeot e Citroën terem desistido dos seus 108 e C1, os city cars que partilhavam plataforma, fábrica e mecânicas com o Toyota Aygo. Desfeito o negócio, os japoneses assumiram tudo, a começar pela linha de produção na República Checa e optaram por reformular o modelo, uma vez que o pequeno Aygo não cativava clientes suficientes.

Mantendo a fábrica, que parece ser competitiva, como a generalidade das linhas de produção instaladas na República Checa, os japoneses decidiram recorrer à plataforma do novo Yaris, mais recente, maior e pensada para acolher mecânicas híbridas. Nunca a Toyota avançaria com a sua plataforma e tecnologia híbrida para partilhar um modelo com duas das marcas da PSA, hoje Stellantis – o construtor japonês reserva essas “sinergias” para a Subaru e Mazda, com quem tem relações mais profundas –, pelo que o Aygo X seria impossível de ser fabricado, caso a parceria ainda se mantivesse.

O mini SUV deverá assumir uma distância entre eixos algures entre os 2,34 m do actual Aygo e os 2,56 m do Yaris Hybrid, provavelmente próximo dos 2,43 m anunciados pelo protótipo Aygo X Prologue. É provável que, tal como acontece no Yaris, existam versões só com motores a gasolina, menos possantes e mais acessíveis, mas será a motorização híbrida a mais procurada e, simultaneamente, a mais possante e económica. Ainda que não necessariamente a mais barata.