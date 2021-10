O valor do pescado transacionado nas lotas e postos de Portugal Continental, sob gestão da Docapesca, aumentou 22,7%, para 181,9 milhões de euros, nos primeiros nove meses deste ano em termos homólogos, anunciou esta sexta-feira o Ministério do Mar.

Em comunicado, a secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, informa que a quantidade de pescado transacionado também aumentou 19,7% no período em análise, passando de 68,6 mil toneladas em 2020 para 82,2 mil toneladas em 2021, assim como o preço médio, que subiu 2,5%, para 2,21 euros/kg (quilograma).

“Comparativamente ao período homólogo de 2019, ou seja, em período anterior à pandemia de Covid-19, verifica-se, igualmente, um aumento do valor de pescado transacionado, de 8,4%”, avança a tutela, acrescentando que o preço médio do pescado registou também um crescimento, de 10,9%.

A Docapesca — Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 24 lotas e 36 postos.