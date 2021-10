A Audi atravessa um período complicado, como a generalidade dos fabricantes de automóveis. A falta de semicondutores, os chips de que todos os veículos precisam para controlar tudo, do motor ao sistema de navegação, passando pelas ajudas à condução, impediram esta marca alemã do Grupo VW de fabricar os modelos de que necessitava e que podia vender. Mas nem tudo foi mau.

No mesmo período em que lutava contra a escassez de componentes, a Audi elevava-se ao estatuto de maior contribuidor para os lucros dentro do Grupo VW. “Tivemos uma forte primeira metade de 2021, mas espero uma segunda metade mais fraca, em que enfrentaremos a tempestade perfeita”, afirmou o CEO da Audi, Marcus Duesmann, em entrevista à Reuters.

Admitindo que o grupo a que pertence está “a tentar ultrapassar a excessiva dependência dos semicondutores, fortalecendo a relação com os produtores” destes pequenos dispositivos, Duesmann recorda que conseguiu “uma rentabilidade de 10,7% nos primeiros seis meses do ano”, mesmo com a produção limitada, um valor que ultrapassa os 8% atingidos em 2019, antes da pandemia.

Mas as afirmações mais interessantes do CEO da Audi disseram respeito à rentabilidade dos veículos eléctricos que a marca comercializa.

O ponto em que conseguimos ganhar tanto dinheiro com a venda de eléctricos como de modelos com motores de combustão é agora, no próximo ano ou em 2023, com os preços a estarem, já hoje, muito próximos entre si”, reconhece Duesmann.

Será esta realidade que dá força à decisão do construtor em só introduzir veículos eléctricos a partir de 2026, para lentamente descontinuar as unidades com motor de combustão até 2033.

Duesmann abre ainda a porta a que a Audi venha a partilhar plataformas de veículos eléctricos com outros construtores fora do grupo, dentro de 5 a 10 anos, garantindo que o software será o maior trunfo para os construtores de veículos eléctricos nos próximos anos, uma vez que este tipo de veículos parece depender cada vez mais de dispositivos, sistemas de ajuda e soluções tecnológicas, como a condução autónoma, por exemplo.