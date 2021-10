Três dias depois de esta quarta-feira a procuradoria anticorrupção austríaca ter anunciado que o chanceler do país estava a ser investigado num caso de alegado suborno e corrupção, Sebastian Kurz anunciou que vai demitir-se do cargo.

A notícia está a ser avançada este sábado à tarde pela Associated Press, que acrescenta ainda que o ainda chanceler propôs que fosse Alexander Schallenberg, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, a ocupar o seu lugar.

Apesar de o Partido Popular Austríaco ter defendido o chanceler e a sua continuidade, Os Verdes, parceiro de coligação no governo, exigiram esta sexta-feira a sua saída e a nomeação de uma “pessoa irrepreensível” para o cargo.

Ainda de acordo com a AP, Sebastian Kurz, de 35 anos, planeia agora tornar-se líder do grupo parlamentar do Partido Popular Austríaco.