Era o sítio para estar e ser visto, onde sempre tentou “tratar os famosos como pessoas normais e as pessoas normais como famosas”, apontava como receita do sucesso o anfitrião que todas as noites durante três décadas descia as escadas do Tramp e dizia “Showtime!”. Johhny Gold, que em 1969, com Oscar Lerman (então casado com Joan Collins) e Bill Ofner, fundou um dos clubes privados mais restritos de Londres, no coração do Mayfair, morreu esta quinta-feira, aos 89 anos.

Para a história dessa swinging era, e mais além, passam vários momentos míticos, saídos daquela que ficou conhecida como a “cave dos bacanais dos famosos”. Menos engravatado que o Annabel’s, outra instituição na noite londrina, pelo número 40 da Jermyn Street desfilaram figuras da realeza, da princesa Margaret ao príncipe André, estrelas rock como os Beatles e Mick Jagger, e lendas do cinema e futebol. Poucos espaços se poderão gabar de acolher três James Bond numa mesma noite, com Sean Connery, Roger Moore e George Lazenby a fazerem as vezes de agentes um pouco menos secretos que o habitual. Ou de ver Mickey Rourke a desafiar George Best para um concurso de bebida.

Não faltam outros episódios que roçam o patamar da lenda, bem como muitos outros que Gold terá levado consigo para o túmulo, já que o essencial do que acontecia no Tramp ficava no Tramp — o fundador da casa recusava o acesso aos paparazzi e fotógrafos, bem como aos caçadores de autógrafos, máxima que se manteve ao longo de 50 anos. Ainda assim, há sempre um ou outro momento épico que extravasa a porta da rua, ou da casa de banho das senhoras, neste caso, onde se encontrava Bianca Jagger quando o habitué Mick apareceu no clube de braço dado com Jerry Hall, a top model americana e senhora que se seguiu na lista de companheiras do músico.

Igualmente sombria é a memória da noite em que o príncipe André terá dançado no clube com Virginia Roberts, o rosto no centro das acusações ao filho de Isabel II.

Em 2001, ano em que lançou o seu livro de memórias, prefaciadas por Michael Caine, terá motivado alguns calafrios, mas tudo passageiro: os leitores perceberam num ápice que o empresário que decidiu abrir o seu próprio clube depois de conhecer John Wayne no Crazy Elephant, mantivera discrição absoluta.

Em 1998, Gold vendeu o clube, hoje gerido por David Fleming, mas continuou a marcar presença à porta, qual mestre de cerimónias, durante cinco anos, até por fim rumar às Bahamas para gozar a reforma.