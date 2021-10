Joana Lemos e Lapo Elkann, o milionário italiano herdeiro do império Fiat, casaram esta quinta-feira à tarde em Portugal, onde se conheceram em janeiro de 2020 e onde passaram quatro meses confinados juntos, durante a pandemia.

A festa aconteceu na quinta que o neto de Gianni Agnelli comprou recentemente nas margens da Ria Formosa no sítio do Arroio, na Luz de Tavira, e coincidiu também com o seu 44º aniversário, revelou esta sexta-feira o site italiano Whoopsee.

Convidados para a boda, que decorreu entre a tarde de dia 7 e a madrugada seguinte, foram apenas os familiares e os amigos próximos de Lapo Elkann, herdeiro de uma fortuna de 11 mil milhões de euros, e de Joana Lemos, a portuguesa que se celebrizou na década de 90 como piloto de rali, primeiro de motas, depois de automóveis, e que tem agora 48 anos.

De acordo com o Expresso deste sábado, a festa está envolta em polémica, porque a empresa responsável pela organização, que incluiu a montagem de duas tendas na propriedade, inserida no Parque Natural da Ria Formosa, em área protegida pelo plano de Ordenamento da Orla Costeira, não terá tratado atempadamente de todas as licenças necessárias por lei.

Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o pedido para a colocação das duas tendas, no logradouro e no jardim da propriedade, foi feito apenas na véspera do evento. Apesar de ter sido feita uma inspeção no local, que confirmou que as referidas tendas “não afetam valores naturais”, a entidade disse àquele jornal que a empresa organizadora continua a poder incorrer num processo de contraordenação e multa.