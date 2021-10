O órgão de cúpula do PS perdeu dois governantes. O secretário de Estado da Energia, João Galamba, e a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes saíram do Secretariado Nacional. Naquela que a direção do PS, António Costa mantém na composição três dos possíveis sucessores do “grupo dos quatro”: Pedro Nuno Santos, Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva (Ana Catarina Mendes continua a não constar, mas porque é a líder parlamentar).

Além dos dois governantes, José Manuel Mesquita também sai do órgão. A lista do Secretariado cresce e conta agora com oito novos nomes: o presidente do Conselho Estratégico de Turismo do Porto e Norte, Bernardo Trindade, a presidente da câmara municipal da Amadora, Carla Tavares, o antigo secretário de Estado no Governo José Sócrates, João Tiago Silveira, o até aqui secretário nacional para a Administração, Luís Patrão, a deputada Maria Luz Rosinha, o deputado Pedro do Carmo, Sérgio Monte, da UGT, a antiga secretária de Estado Susana Amador e a antiga secretária de Estado da Saúde Jamila Madeira, que saiu em rutura com a ministra da Saúde Marta Temido (que ainda não tem anos de militante para poder integrar os órgãos nacionais).

Já esta manhã, PS elegeu esta manhã a mesa da Comissão Nacional do partido que continuará a ser presidida por Carlos César, por inerência já que é o presidente do partido. Para este órgão entra a autarca socialista de Matosinhos, Luísa Salgueiro. As eleições para os órgãos de direção do partido — que estava a aguardar desde o congresso do final de agosto — decorrem este sábado em Lisboa e existem duas listas entregues para a Comissão Política Nacional do PS.

A presidente da Câmara de Matosinhos, que foi reconduzida no cargo nas eleições autárquicas, entra assim para o topo do órgão máximo entre congressos, bem como Palmira Maciel, que ocupará o lugar de secretária da Mesa. O outro vice, além de Salgueiro, continuará a ser José Apolinário, presidente da CCDR do Algarve, e João Leão mantém-se como secretário da mesa. Este orgão é também integrado, por inerência, pelo secretário-geral do partido António Costa e pelo seu adjunto no partido, José Luís Carneiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lista à Comissão Política liderada por Maria de Belém. Segunda lista rejeitada

Além da lista proposta pelo líder António Costa, foi entregue uma segunda lista, enviada por email durante a madrugada e entregue esta manhã, em mão, a Carlos César que surge de uma cisão dentro do grupo minoritário no PS liderado por Daniel Adrião. Existe um acordo entre o presidente do partido e Daniel Adrião para uma lista única, no entanto, o referido grupo minoritário entendeu manter uma lista autónoma encabeçada por Gustavo Ambrósio. A lista não terá, no entanto, sido aceite por Carlos César por o primeiro subscritor não ser membro da Comissão Nacional.

A única lista divulgada pela mesa e publicada no site do PS é liderada pela antiga ministra e presidente do PS no tempo de António José Seguro, Maria de Belém Roseira. João Galamba e Maria do Céu Antunes saíram do órgão de cúpula, mas fazem parte deste órgão menos alargado (e não executivo).