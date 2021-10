Durante a manhã colapsou parcialmente, agora, ao fim da tarde deste sábado, o flanco norte do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, desabou, dando origem a novos fluxos de lava que avançam agora em novas direções pela encosta abaixo.

A informação foi avançada pelo Involcán, o Instituto Vulcanológico das Canárias, que acrescentou ainda que os novos fluxos iniciados este sábado estão a dificultar os trabalhos na área e já provocaram a quebra de comunicações em algumas zonas, estando “a gerar uma tremenda destruição no seu caminho”.

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

De acordo com o último relatório oficial do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias (Pevolca), divulgado esta sexta-feira à tarde, a lava do Cumbre Vieja, em erupção desde 19 de setembro, já cobriu um total de 497 hectares e afetou 1.281 edifícios — 1.186 estão destruídos e 95 sofreram danificados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR