ModaLisboa. Uma ode à mulher em 15 histórias, modelos de patins e o otimismo de Buchinho

E apesar de ser uma coleção quase toda ela construída com materiais antigos que Joana coleciona, a designer introduziu também algumas técnicas feitas de raiz como foi o caso do bordado da Madeira, sobretudo as peças de cor, e o bordado de Viana do Castelo. “Este é o início de um trabalho maior e é este caminho que quero traçar no futuro: trabalhar de perto com artesãos e com a comunidade local que executa estas técnicas como ninguém”, explica.

Pela passerelle desfilaram conjuntinhos de saia e casaco ou de calça e casaco, com muitos brocados e rendas, calças à boca de sino e mangas com chumaços.

Joana Duarte mantém-se fiel ao propósito da sua Béhen: representar as mulheres de alguma maneira, fazer-lhes uma homenagem. “Estas conversas que tive foram fundamentais para aprender ainda mais sobre o que é ser mulher. Há uma conexão entre nós por sermos mulheres, independentemente de onde estamos no mundo inteiro”, confessa. “Acho que o nosso papel e a figura da mulher tem de ser falado e mostrado, sobretudo na indústria da moda que é muito marcada pelo papel do diretor criativo, um papel dominante do homem. É importante que comecemos a mudar isso. É preciso iniciar a conversa.” A Béhen não é só de Joana, é de todas as mulheres, é de todos.

“Houve um retorno à emoção e ao sonho”

Em março de 2020, para assinalar 30 anos da sua marca, Luís Buchinho ainda apresentou na última edição física da ModaLisboa, ao abrigo do protocolo de cooperação estabelecido entre a Associação ModaLisboa e a ANJE, responsável pelo Portugal Fashion, onde o designer tem vindo a apresentar desde 2015. Esta edição marca o seu regresso, desta vez para celebrar os 30 anos de ModaLisboa, onde tudo começou. Onde ele próprio começou.

“Depois do confinamento muita coisa mudou e eu achei que o meu mindset estava agora virado para aqui. A ModaLisboa começou há 30 anos e eu fiz cá o meu primeiro desfile e quis, sem dúvida, estar perto de quem estive quando comecei a carreira. É um sentimento mútuo e uma data muito especial para ambos”, conta ao Observador.

Era o desfile mais aguardado deste segundo dia de Moda Lisboa “And Now What?”, notava-se a agitação para que tudo estivesse nos conformes para o que se ia passar naquela sala de desfiles ao fechar da noite. À hora marcada, a música ditou o ritmo de “Another Hope Feeds Another Dream”, uma coleção cheia de sensualidade e cortes arrojados, feita a pensar “no regresso à vida de uma mulher liberta”.

“Esta coleção foi feita de uma maneira muito mais livre, não a fiz tanto a pensar na parte da produção ou na parte mais comercial”, confessa. “Foi toda ela muito feita em modelagem de atelier, pelo que é muito difícil de ser fabricada em série. Teve tudo mais a ver com o fabrico mais individualizado porque haverá um grande retorno a festas, e os consumidores querem propostas únicas, adequadas a cada tipo de corpo.”

Apesar das silhuetas mais curtas serem predominantes, Luís Buchinho tem outras mais longas, outras fluídas, outras justas, até porque o que importa é “haver um misto de todos os gostos e de todos os corpos”, porque “hoje em dia é fundamental isso existir em todas as coleções”, diz.

As silhuetas dinâmicas e os jogos de cores e texturas são imagem de marca de Buchinho, que nesta coleção não quis deixar para trás a sua insígnia. O criador de moda confessa que nestes seus últimos trabalhos tentou ao máximo “transformar matéria prima extremamente básica” em algo maior que implica “voltar a um trabalho mais específico e especializado de design de autor”, explica. “É pegar em nessa matéria em bruto e começar a transformar, fazer um print em cima dela, plissar, cortar a laser, drapear, tudo isso muda aquilo que pode parecer básico e converte-o numa peça de passerelle que é também uma peça que não deixa de ser para vestir, isso é fundamental.”

Há um trabalho muito claro com os folhos e os drapeados que formam um certo volume em tops e vestidos que o designer apresentou, contrastando com a fluidez dos plissados de outros. Em várias peças era visível o trabalho minucioso de recorte das formas para criar as tais silhuetas dinâmicas e extremamente femininas e texturas marcantes. As cores caíram numa paleta de pretos e brancos e com apontamentos verdes — do verde bandeira ao néon. “O verde que escolhi foi uma cor que associo muito ao otimismo, acho que é uma cor com uma vibração boa. Quis trabalhar com cores que estão mais ligadas ao imaginário feminino, que até são de certa maneira menos as minhas cores, mas que depois misturados desta maneira conseguem ter o look que eu habitualmente passo nas coleções”, conclui.

Luís Buchinho confessa ter sido um “processo muito emotivo e gratificante” pensar uma coleção para novamente para o formato físico. “Voltei a sentir uma vibração que não estava a sentir que fiz aqueles modelos para apresentação digital, com coleções super pequenas. Houve um retorno à emoção e ao sonho e isso é importante.”

O verão de linho de Carolina Machado e o streetwear de Kolovrat

Carolina Machado, que apresenta na plataforma LAB da ModaLisboa desde 2017, tem-nos habituado à simplicidade das formas e de como essa leveza e minimalismo se podem transpor no imediato da passerelle para os corpos de quem a observa. Nesta sua apresentação Carolina, como símbolo do fio de continuidade e evolução entre cada coleção, optou por reaproveitar deadstock de coleções passadas. A esses materiais juntaram-se tecidos naturais predominantes como o algodão e o linho que oscilavam ali entre peças mais fluídas e um tailoring delicado para o verão 2022.

“Sóbrio, contemporâneo, elegante e intemporal” — é assim que Carolina define o ADN da marca que aqui se mostrou através de silhuetas midi, fluidas e outras mais slouchy em tons contrastantes como o preto e o branco, o cru e o cinza, o fúchsia e o laranja.